كيفية التواصل مع الديوان الملكي السعودي 1442 قامت المملكة العربية السعودية بالتيسير على المواطنين في المملكة أن تصل جميع الخدمات لهم ومحاسبة جميع المقصرين في كل هيئات المملكة والعمل على حل جميع الشكاوى المقدمة. أنشأت بوابة إلكترونية تواصل للتواصل بين المواطنين والديوان الملكي، والتيسير على المواطنين من الوقت والجهد، وحل جميع الشكاوى والمتابعة مع صاحب الشكوى، وهناك الكثير من الشكاوى تقدم من خلال البوابة تقديم طلبات للعلاج أو وقف القصاص أو أي شكوى تخص النظام الإداري، وأي شكوى من شكاوى المواطنين ويهتم الديوان الملكي بحل كل الشكاوى المقدمة.

كيفية التواصل مع الديوان الملكي السعودي 1442

قام الديوان الملكي السعودي بإنشاء موقع إلكتروني، يستطيع المواطنين التواصل معه بكل سهولة والرد علي استفساراتهم وتلقي أي شكاوى ومقترحات، دون تحمل مشقة الذهاب إلى مقر الديوان، وتوفيرا للوقت والجهد علي المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل مبسط، ويمكن للمواطنين تقديم شكواهم أوتقديم طلباتهم من أي مكان في المملكة وفي أي وقت من خلال بوابة تواصل التي أطلقها الديوان الملكي السعودي.

زيارة الموقع الرسمي لبوابة تواصل الإلكترونية، والضغط علي أيقونة التسجيل. ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة رقم الهوية – نسخة الهوية – الاسم الأول – اسم العائلة – اسم الأب والجد. بعد ذلك كتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني ثم إعادة تأكيد البريد مرة أخري. تحديد كلمة المرور وأعادتها للتأكيد. إدخال رمز التحقق المرئي ومن ثم الموافقة علي الأحكام والشروط، والضغط تسجيل. ستنتقل للحساب الشخصي علي البوابة وإمكانية التواصل وتقديم الطلب للديوان.

تسهيلا على المواطنين يتيح الديوان الملكي للشعب السعودي إرسال الشكاوى والبرقيات التي يسمح بها الديوان. تقديم طلب خاص بالعلاج. يتيح إرسال برقية خاصة للحق العام. يستطيع المواطن إرسال برقية لوقف القصاص. ممكن للمواطن إرسال برقية تخص النظام الإداري. يسمح بإرسال البرقيات العاجلة التي تخص المواطنين. السماح لأي مواطن كتابة رسالة للملك، لكي يحمي الممتلكات وحياة الناس. يستطيع المواطن إرسال برقية خاصة في حالة وفاة أو تهنئة بمناسبة سعيدة.

طريقة التسجيل في بوابة تواصل الديوان الملكي السعودي 1442ما هي الشكاوى والبرقيات التي يتم إرسالها للديوان الملكي