الاستعلام عن قضية برقم الهوية وتقديم طلب اعتراض على حكم عبر ناجز

الاستعلام عن موعد قضية برقم الهوية عبر بوابة ناجز وهي من الخدمات الإلكترونية الهامة التي تقدمها وزارة العدل في السعودية والتي تيسر للمواطنين الاستفسار عن أي شيء يخص المحاكم والقضايا، حيث يمكن للشخص إلكترونياً أن يقوم بالاطلاع على تفاصيل قضاياهم، ومعرفة موعد القضية، والمكتب القضائيّ، ومتي ستكون الجلسات عن إدخال رقم الهوية عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل.خطوات الاستعلام عن قضية برقم الهوية
يُمكن لجميع لجميع الأشخاص في السعودية الاستعلام عن تفاصيل القضايا عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنيّة وذلك من خلال منصة ناجز الإلكترونيّة حيث يقوم بتنفيذ الخطوات الآتية:
- يقوم أولاً بدخول بوابة ناجز الإلكترونيّة
- ثم قم باختيار خدمة الاستِعلام عَن قَضية وانقر عليها
- بعد الدخول الصفحة المخصصة سيطلب منك كتابة بيانات خاصة بالقضية مثل :
- تدوين اسم المحكمة وفي المكان المخصص
- كتابة رقم القضية
- تسجيل السنة كانت فيه هذه القضية ويكون بالهجري
- انقر علي بحث
بعد مباشرة سيكون أمامك جميع التفاصيل الخاصة بالقضية التي كنت تستفسر عنها .
تتيح بوابة ناجز أن يقوم شخص بتقديم طلب للاعتراض على أي حكم وذلك إلكترونيًا من خلال منصة ناجز عن طريق الخطوات التاليّة:
- دخول الشخص لبوابة ناجز الإلكترونية
- ثم يتجه إلى التبويب الخاص بالخدمات الإلكترونيّة علي الموقع.
- يضغط على خانة محاكم
- ثم يختار الطلبات على القضايا
- سيتم دخوله إلى الصفحة المخصصة وسيطلب تسجيل بعض البيانات التي تخص القضية التي سيعترض عليها منها رقم القضية.والعام الهجري الذي فيه القضية.
- يضغط بعدها على بحث
- سيدخل إلي صفحة أخري بها بعض الخيارات التي تخص القضية
- ثم يضغط على خانة طلب قيد التدقيق والاستئناف؛ حيث يتيح له هذا الخيار يُتيح تقديم اعتراض على حكم.
الوسوم
الاستعلام عن موعد قضية برقم الهوية عبر بوابة ناجز وهي من الخدمات الإلكترونية الهامة التي تقدمها وزارة العدل في السعودية والتي تيسر للمواطنين الاستفسار عن أي شيء يخص المحاكم والقضايا، حيث يمكن للشخص إلكترونياً أن يقوم بالاطلاع على تفاصيل قضاياهم، ومعرفة موعد القضية، والمكتب القضائيّ، ومتي ستكون الجلسات عن إدخال رقم الهوية عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل.خطوات الاستعلام عن قضية برقم الهوية
يُمكن لجميع لجميع الأشخاص في السعودية الاستعلام عن تفاصيل القضايا عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنيّة وذلك من خلال منصة ناجز الإلكترونيّة حيث يقوم بتنفيذ الخطوات الآتية:
- يقوم أولاً بدخول بوابة ناجز الإلكترونيّة
- ثم قم باختيار خدمة الاستِعلام عَن قَضية وانقر عليها
- بعد الدخول الصفحة المخصصة سيطلب منك كتابة بيانات خاصة بالقضية مثل :
- تدوين اسم المحكمة وفي المكان المخصص
- كتابة رقم القضية
- تسجيل السنة كانت فيه هذه القضية ويكون بالهجري
- انقر علي بحث
بعد مباشرة سيكون أمامك جميع التفاصيل الخاصة بالقضية التي كنت تستفسر عنها .
تتيح بوابة ناجز أن يقوم شخص بتقديم طلب للاعتراض على أي حكم وذلك إلكترونيًا من خلال منصة ناجز عن طريق الخطوات التاليّة:
- دخول الشخص لبوابة ناجز الإلكترونية
- ثم يتجه إلى التبويب الخاص بالخدمات الإلكترونيّة علي الموقع.
- يضغط على خانة محاكم
- ثم يختار الطلبات على القضايا
- سيتم دخوله إلى الصفحة المخصصة وسيطلب تسجيل بعض البيانات التي تخص القضية التي سيعترض عليها منها رقم القضية.والعام الهجري الذي فيه القضية.
- يضغط بعدها على بحث
- سيدخل إلي صفحة أخري بها بعض الخيارات التي تخص القضية
- ثم يضغط على خانة طلب قيد التدقيق والاستئناف؛ حيث يتيح له هذا الخيار يُتيح تقديم اعتراض على حكم.
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