الاستعلام عن قضية برقم الهوية وتقديم طلب اعتراض على حكم عبر ناجز

الاستعلام عن موعد قضية برقم الهوية عبر بوابة ناجز وهي من الخدمات الإلكترونية الهامة التي تقدمها وزارة العدل في السعودية والتي تيسر للمواطنين الاستفسار عن أي شيء يخص المحاكم والقضايا، حيث يمكن للشخص إلكترونياً أن يقوم بالاطلاع على تفاصيل قضاياهم، ومعرفة موعد القضية، والمكتب القضائيّ، ومتي ستكون الجلسات عن إدخال رقم الهوية عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل.

خطوات الاستعلام عن قضية برقم الهوية

يُمكن لجميع لجميع الأشخاص في السعودية الاستعلام عن تفاصيل القضايا عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنيّة وذلك من خلال منصة ناجز الإلكترونيّة حيث يقوم بتنفيذ الخطوات الآتية:

يقوم أولاً بدخول بوابة ناجز الإلكترونيّة

ثم قم باختيار خدمة الاستِعلام عَن قَضية وانقر عليها

بعد الدخول الصفحة المخصصة سيطلب منك كتابة بيانات خاصة بالقضية مثل :

تدوين اسم المحكمة وفي المكان المخصص

كتابة رقم القضية

تسجيل السنة كانت فيه هذه القضية ويكون بالهجري

انقر علي بحث

بعد مباشرة سيكون أمامك جميع التفاصيل الخاصة بالقضية التي كنت تستفسر عنها .

طريقة تقديم اعتراض على حكم ناجز 1442

تتيح بوابة ناجز أن يقوم شخص بتقديم طلب للاعتراض على أي حكم وذلك إلكترونيًا من خلال منصة ناجز عن طريق الخطوات التاليّة: