حذر عضو باللجنة العلمية في تونس، الخميس، من أن طاقة أقسام الإنعاش في المستشفيات التونسية العامة والخاصة، بلغت "أقصاها"، مؤكدا أن المنظومة الصحية في البلاد "على وشك الانهيار".

ويأتي هذا التحذير، بالتزامن مع التفشي السريع للسلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد في تونس، وهي سلالة سريعة العدوى. وأضاف الدكتور أمان الله المسعدي، أن اللجنة العلمية تدرس كل المقترحات لعرضها على الحكومة، من بينها مقترح غلق الحدود، خشية تفشي السلالة البرازيلية وسلاسة جنوب إفريقيا من الفيروس، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذير في تونس.. "المنظومة الصحية على وشك الانهيار" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.