عاجل.. انطلاق قمة المناخ الافتراضية بمشاركة 40 دولة

جدة - نرمين السيد - وتناقش القمة العديد من الملفات الخاصة بموضوع تغير المناخ وفى مقدمتها خفض الانبعاثات ومواجهة الاحتباس الحرارى فى الغلاف الجوى وسبل تنفيذ الدول تعهداتها بهذا الشأن، خصوصاً البلدان الصناعية الكبرى المتهمة بالتسبب فى الجانب الأكبر من الأزمة. ويبحث القادة الالتزامات الخاصة بالتغير المناخى ومنها تمويل برامج الطاقة النظيفة والابتكارات والتحول إلى ما يعرف بالمشاريع الخضراء ودور أسواق رأس المال فى هذا المجال.

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