احتفال جوجل بيوم الأرض العالمي لنشر الوعي بالبيئة الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة

احتفال جوجل بيوم الأرض، هو احتفال سنوي يحتفل به العالم وهو مقرر الاحتفال به في يوم 22 من شهر أبريل في كل عام، وذلك لنشر الوعي للبيئة الطبيعية من أجل حماياتها، حيث أنه أول سنه يتم فيها هذا الاحتفال كان عام 1970، ويتم الاحتفال بهذا اليوم في أكثر من 193 بلد حول العالم كله.

احتفال جوجل بيوم الأرض

تحتفل الكثير من بلدان العالم بهذا اليوم والذي تم تأسيسه عن طريق الأمريكي “غايلورد نيلسون” بعد مرور شهر على اقتراح “جون مكونيل” في مؤتمر اليونيسكو والذي كان عام 1969 في سان فرانسيسكو، وكان بمناسبة احتفال وتكريم للأرض والسلام، حيث أنه تم الاحتفال بهذه المناسبة لأول مره في 21 من مارس لعام 1970، لأنه يعتبر أول أيام فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي، وهذا ما يحقق السلام لأن الأرض في فصل الربيع تكون مزدهرة ومليئة بالأزهار والزرع، وقد حصل نيلسون على وسام يسمى “وسام الحرية الرئاسي “، وذلك تقديراً واحتراماً له لما قدمه في هذا اليوم من توعية لحماية الأرض والبيئة الطبيعية، وأيضاً لعمله على ترشيد استهلاك الطاقة.

مصر تشارك في الاحتفال

من المقرر كل عام أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للأرض لأكثر من 193 دولة حول العالم، ولذلك تكون مصر من هذه الدول التي تحتفل وتحيي الذكرى، وذلك من خلال منصات عبر التواصل الاجتماعي، ووضعت مصر شعار للاحتفال بهذا اليوم ألا وهو “معاً سوف نستعيد أرضنا”، وهذا عن طريق إرسال رسائل نصية للتوعية بأهمية الأرض والطبيعة وأهمية إرشاد الاستهلاك للطاقة، ودور الأفراد بشكل خاص ودور المجتمع بشكل عام في هذا الدور التوعوي، حيث من هذه الأدوار التراجع عن العادات الخاطئة التي تهلك الإنسان وتكسبه حياة غير صحية، والالتزام بالعادات الصحية التي تساعده على حياة صحية، وذلك عن طريق مشاركته في أنشطة بسيطه تساعده على ذلك مثل زراعة النباتات والأزهار والأشجار في حديقة المنزل، وزراعة الأسطح، وركوب الدراجات أوالمشي بدلاً من ركوب السيارات، وصعود السلم، وترشيد استهلاك المياه، وإعادة تدوير وتصنيع المخلفات، وعدم الإسراف في الطعام، وغيرها من العادات الصحية الكثيرة.