رابط نظام نور المفعُل من وزارة التعليم للاستعلام عن نتائج طلاب الابتدائية الترم الثاني1442 على مستوي جميع مدارس المملكة

رابط نظام نور بعد أن ازدادت عمليات البحث عنه من قبل أولياء الأمور على محركات بحث جوجل، حيث أن الطلاب يستطيعوا من خلاله الحصول على النتائج بطريقة إلكترونية فور ظهورها، دون أن يقوموا بالذهاب للمدارس من أجل التعرف عليها، وحرصت وزارة التربية والتعليم السعودية أن تسهل هذا الأمر على كلاً من الطلاب وأولياء الأمور، وهذا حتى أن تمنع التكدسات والتزاحم لمنع تفشي فيرس كورونا بين الطلاب وهيئة التدريس، وعلى أن يتم التخفيف من التجمعات على قدر الإمكان، ومن هنا كان طلب الإعلان عن النتائج بشكل إلكتروني مطلب جماهيري، ونحن اليوم من خلال موقعنا المتميز ثقفني حرصنا أن نوفر لكم رابط الاستعلام عن النتائج عبر شبكة الانترنت.

رابط نظام نور

يعتبر نظام نور للاستعلام عن النتائج من الأنظمة المتميزة التي تمكن الطلاب من أن يحصلون على النتائج وهم بالمنزل بكل سهولة ويسر، ويهتم الموقع أيضاً بأن يقوم بتقديم الكثير من الخدمات المتميزة بمجال التعليم لكافة الطلاب والطالبات وأيضاً أولياء الأمور، حيث أنه نظام تعليمي جديد حديث ومتطور يقدن الخدمات التعليمية بأنواعها المتنوعة، وجاء هذا من بين اهتمامات الوزارة من أن تطور خدمات التعليمية بصفة دورية، حيث تتناسب من التطوير الجديد التكنولوجي الجديد والمتعلق بالمجال التعليمي بكافة دول العالم المتقدمة، حتى تتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج عن طريق اتباع الخطوات التي نعرضها لكم بالسطور القادمة.

خطوات استخراج نتائج نور

بإمكانك الآن القيام بالدخول على الرابط الخاص بنظام نور من أجل القيام باستخراج نتائج الطلاب واتباع الخطوات الأتية:

يتم الدخول على موقع نور التعليمي من هنا.

من ثم يتم إضافة اسم المستخدم,

يتم إضافة كلمة المرور الخاصة به.

يتم إضافة جميع البيانات التي يطلبها الموقع.

يتم النقر على تسجيل الدخول.

من ثم سوف يظهر لك كافة النتائج التي تتعلق بك.