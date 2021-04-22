كيف يسجل الطالب في منصة مدرستي madrasati office 365؟؟ ورابط المنصة التعليمية

منصة مدرستي هي عبارة عن موقع أنشأته وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية لمساعدة الطلاب على تحصيل دروسهم أثناء بقائهم في منازلهم بعد انتشار جائحة كورونا في العالم حتى تظل العملية التعليمية في مسارها الصحيح ولكي تستمر حتى في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها العالم.

بعد تفشي الفيروس القاتل الجديد كوفيد 19 ارتأت الحكومات العالمية بما فيها المملكة العربية السعودية أن يستكمل الطلاب دراستهم من خلال تقنية الإنترنت خاصة نظرًا لطول مدة بقاء الفيروس غير المعروف متى سيتخلص منه العالم مما دعا الكثير من الدول قرار استكمال حياتهم الطبيعية مع الحفاظ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن حياة الطلاب.

وفي ظل التوجه العام للرقمنة والاعتماد على الإنترنت للتقليل من الفساد والأخطاء التي تحدث من الأفراد أصبحت منصة مدرستي بديلة عن الدروس الخصوصية التي تكبد الأهالي الكثير من الأموال للتسهيل على الطلاب فهم دروسهم جيدًا واختبار قدراتهم على ذلك.

يستطيع الطالب أن يسجل في منصة مدرستي من خلال اتخاذ الخطوات الآتية:

الذهاب إلى الموقع الخاص بمنصة مدرستي بالمملكة العربية.

يسجل دخوله على الموقع.

تعبئة اسمه كمستخدم وكلمة السر الخاصة به في نظام نور.

يكتب رمز التحقق الظاهر أمامه في الصورة.

ينقر على كلمة تسجيل دخول.

لمنصة مدرستي مزايا متعددة وهي: