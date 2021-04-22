كيف يسجل الطالب في منصة مدرستي madrasati office 365؟؟ ورابط المنصة التعليمية

منصة مدرستي هي عبارة عن موقع أنشأته وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية لمساعدة الطلاب على تحصيل دروسهم أثناء بقائهم في منازلهم بعد انتشار جائحة كورونا في العالم حتى تظل العملية التعليمية في مسارها الصحيح ولكي تستمر حتى في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها العالم.منصة مدرستي
بعد تفشي الفيروس القاتل الجديد كوفيد 19 ارتأت الحكومات العالمية بما فيها المملكة العربية السعودية أن يستكمل الطلاب دراستهم من خلال تقنية الإنترنت خاصة نظرًا لطول مدة بقاء الفيروس غير المعروف متى سيتخلص منه العالم مما دعا الكثير من الدول قرار استكمال حياتهم الطبيعية مع الحفاظ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن حياة الطلاب.
وفي ظل التوجه العام للرقمنة والاعتماد على الإنترنت للتقليل من الفساد والأخطاء التي تحدث من الأفراد أصبحت منصة مدرستي بديلة عن الدروس الخصوصية التي تكبد الأهالي الكثير من الأموال للتسهيل على الطلاب فهم دروسهم جيدًا واختبار قدراتهم على ذلك.كيف يسجل الطالب في منصة مدرستي؟
يستطيع الطالب أن يسجل في منصة مدرستي من خلال اتخاذ الخطوات الآتية:
- الذهاب إلى الموقع الخاص بمنصة مدرستي بالمملكة العربية.
- يسجل دخوله على الموقع.
- تعبئة اسمه كمستخدم وكلمة السر الخاصة به في نظام نور.
- يكتب رمز التحقق الظاهر أمامه في الصورة.
- ينقر على كلمة تسجيل دخول.
لمنصة مدرستي مزايا متعددة وهي:
- إمكانية تفاعل الطلاب مع معلمين مباشرة وكأنهم جالسين معهم.
- إمكانية أن يعطي المعلمين واجبات للطلبة واختبار قدراتهم على الفهم من وقت لآخر.
- يمكن للطالب أن يحمل شرح الدروس المقررة عليه بسهولة جدًا لمشاهدتها عدة مرات حتى يفهم ما يقدم له.
- وجود فيديوهات متعددة وأدوات دراسية لكل الطلبة يمكنهم أن يحصلوا عليها بشكل سهل.
الوسوم
منصة مدرستي هي عبارة عن موقع أنشأته وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية لمساعدة الطلاب على تحصيل دروسهم أثناء بقائهم في منازلهم بعد انتشار جائحة كورونا في العالم حتى تظل العملية التعليمية في مسارها الصحيح ولكي تستمر حتى في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها العالم.منصة مدرستي
بعد تفشي الفيروس القاتل الجديد كوفيد 19 ارتأت الحكومات العالمية بما فيها المملكة العربية السعودية أن يستكمل الطلاب دراستهم من خلال تقنية الإنترنت خاصة نظرًا لطول مدة بقاء الفيروس غير المعروف متى سيتخلص منه العالم مما دعا الكثير من الدول قرار استكمال حياتهم الطبيعية مع الحفاظ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن حياة الطلاب.
وفي ظل التوجه العام للرقمنة والاعتماد على الإنترنت للتقليل من الفساد والأخطاء التي تحدث من الأفراد أصبحت منصة مدرستي بديلة عن الدروس الخصوصية التي تكبد الأهالي الكثير من الأموال للتسهيل على الطلاب فهم دروسهم جيدًا واختبار قدراتهم على ذلك.كيف يسجل الطالب في منصة مدرستي؟
يستطيع الطالب أن يسجل في منصة مدرستي من خلال اتخاذ الخطوات الآتية:
- الذهاب إلى الموقع الخاص بمنصة مدرستي بالمملكة العربية.
- يسجل دخوله على الموقع.
- تعبئة اسمه كمستخدم وكلمة السر الخاصة به في نظام نور.
- يكتب رمز التحقق الظاهر أمامه في الصورة.
- ينقر على كلمة تسجيل دخول.
لمنصة مدرستي مزايا متعددة وهي:
- إمكانية تفاعل الطلاب مع معلمين مباشرة وكأنهم جالسين معهم.
- إمكانية أن يعطي المعلمين واجبات للطلبة واختبار قدراتهم على الفهم من وقت لآخر.
- يمكن للطالب أن يحمل شرح الدروس المقررة عليه بسهولة جدًا لمشاهدتها عدة مرات حتى يفهم ما يقدم له.
- وجود فيديوهات متعددة وأدوات دراسية لكل الطلبة يمكنهم أن يحصلوا عليها بشكل سهل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف يسجل الطالب في منصة مدرستي madrasati office 365؟؟ ورابط المنصة التعليمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.