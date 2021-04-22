موعد مباراة النصر وفولاد القادمة الجمعة 23 أبريل والقنوات الناقلة بدوري أبطال أسيا

موعد مباراة النصر وفولاد، يستضيف ملعب مرسول بارك أحداث اللقاء المنتظر، مباراة القمة والتربع على عرش صدارة المجموعة، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أسيا، يدخل العالمي اللقاء وهو في المركز الأول برصيد 5 نقاط من ثلاث مواجهات، وكانت المباراة الأولى التي جمعت بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسعى العالمي نحو الفوز بالمباراة والحصول على ثلاث نقاط مهمين، في الاحتفاظ بصدارة المجموعة وعدم الدخول في حسابات أخرى، خاصة بعد فوز السد على الوحدات وأصبح رصيده أربع نقاط مما جعل المنافسة على الصعود عن هذه المجموعة قوي جداً، وفيما يلي نستعرض موعد المباراة والقنوات الناقلة ومعلق المباراة.موعد مباراة النصر وفولاد
يستضيف ملعب مرسول بارك أحداث اللقاء، وذلك يوم الجمعة الموافق 23 أبريل 2021، حسب التوقيتات التالية:
- 18:00:- الساعة السادسة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.
- 19:00:- الساعة السابعة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.
- 20:00:- الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.
- 21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة والأردن.
- 22:00:- الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
- المركز الأول:- النصر السعودي برصيد 5 نقاط.
- المركز الثاني:- فولاد خوزستان الإيراني برصيد 5 نقاط.
- المركز الثالث:- السد القطري برصيد 4 نقاط.
- المركز الرابع:- الوحدات الأردني برصيد نقطة وحيدة.
سوف تنقل المباراة بين النصر السعودي وفولاد خوزستان الإيراني، على منصة GSA live الإلكترونية، ولم تحصل أي قناة رياضية عربية على الحصول على حقوق بث دوري أبطال أسيا، ويتولى أمر التعليق على المباراة المعلق المتميز حماد العنزي.بطاقة مباراة النصر ضد فولاد
|المباراة
|النصر – فولاد
|البطولة
|دوري أبطال أسيا – الجولة الرابعة
|الموعد والتوقيت
|الجمعة 23 أبريل – الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|مرسول بارك
|القنوات الناقلة
|منصة GSA live
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موعد مباراة النصر وفولاد، يستضيف ملعب مرسول بارك أحداث اللقاء المنتظر، مباراة القمة والتربع على عرش صدارة المجموعة، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أسيا، يدخل العالمي اللقاء وهو في المركز الأول برصيد 5 نقاط من ثلاث مواجهات، وكانت المباراة الأولى التي جمعت بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسعى العالمي نحو الفوز بالمباراة والحصول على ثلاث نقاط مهمين، في الاحتفاظ بصدارة المجموعة وعدم الدخول في حسابات أخرى، خاصة بعد فوز السد على الوحدات وأصبح رصيده أربع نقاط مما جعل المنافسة على الصعود عن هذه المجموعة قوي جداً، وفيما يلي نستعرض موعد المباراة والقنوات الناقلة ومعلق المباراة.موعد مباراة النصر وفولاد
يستضيف ملعب مرسول بارك أحداث اللقاء، وذلك يوم الجمعة الموافق 23 أبريل 2021، حسب التوقيتات التالية:
- 18:00:- الساعة السادسة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.
- 19:00:- الساعة السابعة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.
- 20:00:- الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.
- 21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة والأردن.
- 22:00:- الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
- المركز الأول:- النصر السعودي برصيد 5 نقاط.
- المركز الثاني:- فولاد خوزستان الإيراني برصيد 5 نقاط.
- المركز الثالث:- السد القطري برصيد 4 نقاط.
- المركز الرابع:- الوحدات الأردني برصيد نقطة وحيدة.
سوف تنقل المباراة بين النصر السعودي وفولاد خوزستان الإيراني، على منصة GSA live الإلكترونية، ولم تحصل أي قناة رياضية عربية على الحصول على حقوق بث دوري أبطال أسيا، ويتولى أمر التعليق على المباراة المعلق المتميز حماد العنزي.بطاقة مباراة النصر ضد فولاد
|المباراة
|النصر – فولاد
|البطولة
|دوري أبطال أسيا – الجولة الرابعة
|الموعد والتوقيت
|الجمعة 23 أبريل – الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|مرسول بارك
|القنوات الناقلة
|منصة GSA live
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