سعر ومواصفات قنبلة آبل الجديدة ايباد برو iPad Pro 2021

أعلنت شركة ابل Apple عن إصدارها لجهاز iPad Pro 2021 ، وهو الجهاز الذي عملت الشركة على تطويره ليكون مواكبًا لمتطلبات العصر الحالي من التقنيات والشكل وحتى الحجم، مما جعل الجهاز به العديد من المميزات، والتي سنتولى خلال السطور المقبلة، تقديم شرح مفصل عنها، كي يكون الراغب في اقتناء الجهاز، على دراية تامة بأبرز إمكانياته الرائعة.

جهاز iPad Pro 2021

هو جهاز ايباد تم إصداره من قِبَل شركة ابل ليكون هو الحدث الأهم لعام 2021م، حيث أنه جذب اهتمام كل متابعي التكنولوجيا.

فقد أعلنت الشركة الأمريكية الرائدة في الصناعات الرقمية، أن جهاز Ipad Pro 12.9 تم تزويده بشريحة معالجة من نوع M1 وهو من أنواع المعالجات القوية، بالإضافة إلى شاشة LED، والجهاز يمكنه الاتصال بشبكات الجيل الخامس، كما أن به العديد من المميزات التي يمكنك اكتشافها عند قراءة هذا المقال.

مواصفات ايباد برو 2021

نجد أن مواصفات هذا الجهاز مميزة حيث أنه:

يأتي الجهاز بنوع معالج من Apple M1 بالإضافة إلى نوع معالج رسوميات وفيديو من Apple GPU وهو ثماني النواة.

الايباد تم إصدار نسختين منه أحدهم يمكنه الاتصال بشبكات الواي فاي، على أن تكون النسخة الثانية يمكنها الاتصال بشبكات 5G.

أبعاد الايباد هي 280.6× 214.9× 6.4 ملم، على أن يكون وزنه 685 جرام لنسخة الـ5G و 682 جرام لنسخة الـ Wi-Fi.

تأتي الشاشة من نوع Liquid Retina XDR mini-LED وهي ذات قياس 12.9 بوصة، وهي بدقة 2732× 2048 بكسل، حيث تشغل الشاشة حوالي 85.4% من المساحة الكلية للجهاز.

نظام التشغيل في الايباد هو نظام شركة ابل الخاص وهو iPadOS 14.5.

سعة التخزين في الجهاز مختلفة لتجد أن سعة الروم أو الذاكرة الداخلية تبدأ من 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية (رام) 8 جيجابايت، وأيضًا 256 جيجابايت وحتى 516 جيجابايت، وهما برامات 8 جيجابايت أيضًا، بالإضافة إلى وجودة مساحات كبيرة تصل إلى 1 تيرابايت و2 تيرابايت وهما بسعة رام 16 جيجابايت.

الايباد به 3 كاميرات خلفية الأولى تأتي بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8 وهي للتصوير الواسع، والثانية بدقة 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4، والأخيرة تأتي بمستشعر TOF 3D LiDAR scanner، وتمتاز الكاميرا الخلفية بوجود فلاش من طراز Quad-LED dual-tone flash ، فضلًا عن إتاحة الكاميرا التصوير بجودات[email protected]/25/30/60fps, [email protected]/30/60/120/240fps ، علاوة على وجود المثبت البصري gyro-EIS .

الكاميرا الأمامية يمكنها التصوير بزاوية عريضة وهب بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4، وبها مميزات رائعة كخاصية اكتشاف الوجه Face detection فضلًا إمكانية التصوير البانورامي الرائعة، وهي تتيح تصوير فيديوهات بجودة [email protected]/30/60fps ، بالإضافة إلى مثبت الصورة gyro-EIS .

تأتي البطارية في الجهاز بسعة 40.88 وات/ساعة، من نوع ليثيوم بوليمر Li-Po وهي غير قابلة للإزالة، كما يمكنها الشحن السريع بقوة 18W .

تجدر الإشارة، إلى أن شركة آبل، طرحت في وقتٍ سابق من العام الحالي 2021، هاتف iPhone 13 والذي جاء بمواصفات وإمكانيات غير مسبوقة، وهو في الحقيقة أمر معهود على الشركة الأمريكية الرائدة، التي تجد مبيعاتها رواجًا كبيرًا، وتحديدًا في الأسواق الخليجية.

خصائص جهاز Apple iPad Pro 2021

هناك بعض المواصفات التي تُعد خصائص إضافية في الجهاز، مثل:

جهاز الايباد Ipad Pro 2021 يمكنه الاتصال اللاسلكي من خلال شبكات Wi-Fi، وBluetooth بإصدار 5.0, A2DP, LE, EDR.

في نسخة الايباد الواي فاي نجد عدد من المستشعرات مثل GPS/A-GPS، وGLONASS وأيضًا GALILEO و QZSS.

أيضًا الايباد يأتي بخاصية Face ID ، هو أيضًا به مستشعرات التسارع والجيروسكوب، والبارومتر والضوء المحيط.

أيضًا الايباد به منفذ يمكنه العمل من خلال التقنيات الحديثة وهو من نوع USB Type-C 4.

الايباد نجد به المساعد الصوتي Siri وهو المساعد المميز في أجهزة ابل.

يأتي جهاز Ipad Pro 2021 بألوان Space Gray و Silver.

موديلات الجهاز هي A2379, A2461, A2462.

على غرار شركة آبل أمريكية، هناك منافس قوي وشرس، هو شركة سامسونج، التي قدمت هي الأخرى، خلال العام الحالي، أقوى إصداراتها من الهواتف الذكية، ومنها على سبيل المثال للحصر، أجهزة Samsung Galaxy a72 و Samsung Galaxy a52 بالإضافة لهاتفي Samsung Galaxy M62 و samsung Galaxy a32 .

مميزات ايباد برو الجديد

هناك العديد من المميزات التي يمكنك اكتشافها عند استخدام هذا الجهاز، مثل:

من أهم مميزاته الشاشة حيث أن درجة سطوعها عالية بالإضافة إلى زوايا رؤية واضحة، والألوان في الجهاز عميقة.

يأتي المعالج بقوة كبيرة للتشغيل حيث يمكنه العمل بأداء مميز حتى مع الاستخدام الزائد.

الايباد يدعم خاصية Thunderbolt.

يتميز الجهاز بصوت استريو وبـ 4 speakers.

Ipad Pro 2021 يمكنه الاتصال بشبكات الجيل الخامس.

تم إصدار الجهاز بعدة نسخ تختلف في سعة التخزين.

عيوب الجهاز

على الرغم من وجود العديد من المميزات في الجهاز إلا أن هناك بعض العيوب التي يمكن التعامل معها، مثل:

وزن الايباد زائد عن أجهزة أخرى.

سرعة الشحن بطيئة بعض الشيء.

لا يمكن تركيب بطاقة تخزين إضافية.

الايباد غير موجود به خاصية NFC ، كما أنه لا يدعم الراديو.

الكاميرا لا يوجد بها عدسة تقريب.

محتويات صندوق الجهاز

عند فتح الصندوق نجد به ما يلي:

جهاز iPad Pro 2021 بشاشة 12.9-inch.

وصلة الشحن USB-C.

وأيضًا رأس الشاحن 20W USB-C.

سعر جهاز آيباد iPad Pro 2021

يتوقع أن يأتي ايباد برو 2021 الجديد بسعر 1200 يورو، وهو ما يعادل حوالي 5317 درهم إماراتي، أو 5423 ريال سعودي، أو 22700 جنيه مصري.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على جهاز آبل الجديد والمعروف بـ آيباد برو iPad Pro 2021 ، والذي تم الإعلان عنه قبل يومين، في مؤتمر عالمي للشركة الأمريكية، على أن يكون متاحًا في الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة، وتعرفنا على مواصفات وخصائص الجهاز، وأبرز مميزاته، وبعض عيوبه، والسعر المتوقع للجهاز بمجرد نزوله إلى الأسواق.