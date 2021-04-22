الفايز عن غياب الأمير حمزة: هو اختار ذلك (شاهد)

دوت الخليج :- قال رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، إن الأمير حمزة، "ارتأى ألا يتحدث" بعد توقيعه بيانا، على خلفية "الأحداث الأمنية"، أكد فيه ولاءه للملك وولي عهده.
وفي مقابلة أجرتها معه قناة "فرنسا 24"، أجاب الفايز على سؤال حول اختفاء الأمير حمزة عن الأضواء وتعذر الوصول إليه هاتفيا، بالقول إنه هو من ارتأى ذلك بعد توقيع البيان المشار إليه.
لكنه استدرك بالإشارة إلى حدوث ذلك في إطار اتفاق الأمير حمزة مع عمه الأمير الحسن، يقضي بأن يبتعد عن الأضواء إلى حين انتهاء القضية.
وشدد الفايز على أن الأمير حمزة لا يخضع للإقامة الجبرية، وأنه لن يحاكم في قضية "الفتنة"، كما وصفها، على اعتبار أن الملك قد قام بالفعل بمعالجة الإشكال في إطار العائلة.
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