مصدر مسؤول : لا صحة لمزاعم تلقي الاردن مساعدات طبية من اسرائيل

دوت الخليج :- أكد مصدر مسؤول أن "لا صحة لتقارير صحفية زعمت أن الأردن طلب وتلقى مساعدات طبية من إسرائيل".

وقال المصدر المسؤول، إن الاردن "لديه ما يكفيه من فحوصات كشف الكورونا وأمّن ما يحتاجه من أجهزة تنفس صناعية ويصدر الكمامات الطبية التي تنتجها مصانعه، وهي المساعدات التي ادعت التقارير الصحفية أن الأردن استلمها من إسرائيل".

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