ماكرون: يجب تسريع الثورة الخضراء

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون فى كلمته خلال قمة المناخ، أننا ملتزمون بالعمل على تخفيض حجم الانبعاثات، فنحن نريد الوصول إلى مستوى صفر.

وانطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، فعاليات قمة المناخ العالمية، وسط دعوة من الرئيس جو بايدن، إلى الانتباه لمخاطر الاحترار على كوكب الأرض، قبل فوات الأوان، بينما بشر بفرص اقتصادية "واعدة".

وقال بايدن، فى كلمة افتتاح القمة، إنه يرى فرصا اقتصادية هائلة فى جهود مكافحة التغير المناخي، من أجل بناء اقتصاد مزدهر ومستدام.