ميركل: ألمانيا تسعى لجعل انبعاثاتها الكربونية أقل بنسبة 55% بحلول 2030

جدة - نرمين السيد - وأضافت ميركل فى كلمتها أمام قمة المناخ: نستثمر فى الطاقة المتجددة بدلا من الفحم، مشيرة إلى أن ألمانيا وفرت 46% من الكهرباء العام الماضى من موارد متجددة.

وكانت قد انطلقت قمة المناخ التى دعا لها الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الخميس، بمشاركة قادة أكثر من 40 دولة.

وتناقش القمة العديد من الملفات الخاصة بموضوع تغير المناخ وفى مقدمتها خفض الانبعاثات ومواجهة الاحتباس الحرارى فى الغلاف الجوى وسبل تنفيذ الدول تعهداتها بهذا الشأن، خصوصاً البلدان الصناعية الكبرى المتهمة بالتسبب فى الجانب الأكبر من الأزمة.