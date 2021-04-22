جدة - نرمين السيد - أمرت نيابة أمن الدولة الأردنية، بالإفراج عن 16 شخصا اتهموا بمحاولة زعزعة استقرار المملكة فى قضية تعرف باسم "الفتنة"، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثانى، وحرصا منه على مصلحة الوطن.





وكان العاهل الأردنى، قد دعا المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة للإفراج عن الموقوفين بقضية "زعزعة الاستقرار". وفقاً للنائب العام لمحكمة أمن الدولة، فأنه فيما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التى تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الإفراج عن 16 متهما فى قضية الفتنة بـ الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.