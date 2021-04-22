يوم الأرض 2021: جوجل تعرض رسومات الشعار المبتكر عبر فيديو

حصل يوم الأرض 2021 على رسم شعار مبتكر من شركة جوجل يسلط الضوء على “كيف يمكن للجميع زرع البذرة لمستقبل أكثر إشراقًا نحو غرس شتلة تلو الأخرى، يُظهر فيلم رسوم متحركة قصير على صفحة غوغل الرئيسية امرأة عجوز نصف نائمة، تجلس تحت شجرة، متكئة وتقرأ كتابًا، بينما تشرع ابنتها في زرع شتلة بعد زراعة الشتلة، تراقبها وهي تتحول إلى شجرة مكتملة النمو في الوقت نفسه، هي أيضًا تكبرو تستمر هذه الدورة في الحياة مع جيل ينقل الدرس إلى الجيل الذي يليه.

جوجل تحتفل باليوم العالمي

تضيف صفحة Google Doodle ليوم الأرض 2021، “يستمر الكوكب الذي نعيش فيه وهو الأرض في رعاية الحياة وإلهام العجائب. تعمل بيئتنا جاهدة لدعمنا ، مما يستدعي منا رد الجميل. يُظهر فيديو Doodle اليوم مجموعة متنوعة من الأشجار التي تُزرع داخل موائل طبيعية ، وهي إحدى الطرق العديدة التي يمكننا من خلالها القيام بدورنا للحفاظ على صحة الأرض للأجيال القادمة ”

متى يبدا الإحتفال بيوم الأرض 2021

يتم الاحتفال بيوم الأرض في جميع أنحاء العالم في 22 أبريل لدعم القضايا المتعلقة بحماية البيئة والكوكب اقترح جيلورد نيلسون، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي من ولاية ويسكونسن، فكرة يوم الأرض تم الاحتفال به لأول مرة في 22 أبريل 1970، حيث احتج حوالي 20 مليون شخص في الولايات المتحدة على إهمال البيئة، ويتم الاحتفال بيوم الأرض على مستوى العالم من خلال زراعة الأشجار وإزالة القمامة على جانب الطريق وتنظيم فعاليات مختلفة لخلق الوعي للحياة أفضل ومستدامة.

فنانة رسومات الشعار المبتكرة ليوم الأرض العالمي 2021 صوفي دياو

في حديثها إلى جوجل حول هذا مفهوم يوم الأرض لهذا العام، قالت فنانة رسومات الشعار المبتكرة ليوم الأرض العالمي 2021 صوفي دياو إنها أرادت أن تكون روايتها حول أهمية الأشجار “لقد بدأت بالبحث في كل ما يمكنني فعله بشأن تقنيات إعادة بحث الحياة في الأرض، لقد ألهمتني قصص الأشخاص الذين زرعوا الأشجار عندما كانوا صغارًا جدًا واهتموا بها طوال حياتهم، والناس أحيانًا كمجتمع، وفي أحيان أخرى يعملون بشكل فردي الذين جعلوا من إعادة تشجير مكان ما هدفًا وهذا هو مبتغانا من الإحتفال بيوم الأرض.