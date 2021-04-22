يبحث الكثيرين عن طريقة رفع إيقاف الخدمات ناجز في منصة إحسان. منصة إحسان إيقاف الخدمات 1442 هو نظام قضائي تصدره الحكومة بالمملكة حسب الاختصاص يتم اتخاذه ضد كل من له حق عند مواطنين أو جهات من أي الالتزام والوفاء بها. أمام القضاء التنفيذي وفي حالة ثبوت عسر المواطنين يتقدمون بالحضور أمام المحكمة وينقسم النظام لقسمين:

الجانب الإداري لتنفيذ إيقاف الخدمات على بعض المستفيدين.

الجانب القضائي وهو حق المدعي عليه من أجل إلزامه بالحضور بالمملكة وإجباره لتسديد ما عليه من حقوق.

منصة إحسان إيقاف الخدمات 1442طريقة رفع إيقاف الخدمات ناجز في منصة إحسان

يتم رفع الخدمات على الأشخاص الذين صدر في حقهم أحكام قضائية نهائية. متعلقة بعدم سداد مستحقات مالية لمؤسسة مالية أو لبنك أو لأحد من المواطنين . ويتم الرفع ولكنه يحول بين المستفيد والحصول على الدعم من منصة إحسان الخيرية ولطلب رفع الإيقاف اتبع الأتي:

الدخول إلى بوابة ناجز وزارة العدل

النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية

النقر على قائمة التنفيذ من ثم اختيار خدمة طلباتي

قم بالنقر على خدمة تقديم رفع إيقاف الخدمات وقم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك بحقولها المخصصة

راجع البيانات وتأكد من دقتها من ثم النقر على أيقونة تسجيل الطلب.

كم يستغرق رفع إيقاف الخدمات

بعد السداد أو الصلح والتنازل يتم إعطاء المواطن مهلة لرفع إيقاف الخدمات. ثم تعمل دائرة التنفيذ بالتأكد من الحالة المسجلة. ويتم رفع الإيقاف خلال موقع وزارة العدل في مدة أقصاها 24 ساعة فقط.

طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

يمكن التسجيل في منصة إحسان بمنتهى السهولة وبخطوات يسرية للغاية للاستفادة من خدمتها بالخطوات الأتية:

الدخول مباشرة لرابط منصة إحسان

النقر على أيقونة التسجيل الموجودة بأعلى الصفحة الرئيسية تنتقل بعدها للصفحة المخصصة للتسجيل أنقر على إنشاء حساب جديد.

ابدأ بكتابة اسم المستخدم والإيميل ورقم الهاتف السعودي من ثم رمز التحقق

ثم انقر على إنشاء حساب جديد وستنتقل مباشرة بعدها للمنصة بشكل مباشر.

طريقة التواصل مع إحسان

أتاحت منصة إحسان عدة طرق من أجل التواصل معها ممثلة في الأتي :