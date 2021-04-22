كم عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي وكم يصرف للفرد راتب الضمان

مستفيدي الضمان الاجتماعي من الفئات محدودة الدخل التي يتم تقديم راتب شهري حتى تتمكن من العيش بكرامة، وهو ما تحرص عليه المملكة في تطبيق التكافل الاجتماعي، وتوفير حياة كريمة لكافة الفئات في المملكة، سوف نتعرف على عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي وكم يصرف للفرد من راتب.

مستفيدي الضمان الاجتماعي

تعمل وزارة الموارد البشرية على تقديم راتب شهري لبعض الفئات من محدودي الدخل ويتم تحديد راتب شهري يتم تحديد موعد لصرفه حتى يتمكن الجميع من الاعتماد عليه في المعيشة ومن الفئات المستحقة للضمان التي حددتها وزارة الموارد البشرية ما يلي:

يتم تقديم راتب الضمان الشهري لكل من الأرامل من المواطنان السعوديات.

الأيتام أبناء السعوديين وكذلك مجهولي النسب أو مجهولي الأم أو الأب.

الأرملة السعودية التي تزوجت من أجنبي.

الأسرة التي ليس لها دخل أو لها دخل محدود ويتم تحديده من قبل وزارة الموارد البشرية وليس لها سجل تجاري.

السيدة التي تم هجرها وليس لها دخل، أو التي سجن عائلها.

من وصل إلى سن الشيخوخة أو أصيب بالعجز وليس له دخل.

كم عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي هو مبلغ تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل تحسين الدخل والحياة للمواطنين الأكثر احتياجاً، ووفقاً لأخر احصائيات لعام 1441 جاء عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي على النحو التالي:-

إجمالي عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 1,128,877. عدد المستفيدين من الذكور 446,432 مواطن. عدد المستفيدين من الإناث 682,445 مواطن. عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي من المتزوجين 368,600. عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي من العزاب 272,682. عدد المستفيدين من المطلقات 233,940. بلغ عدد المستفيدين من الأرامل 253,657.

كم يصرف للفرد راتب الضمان الاجتماعي

تعمل وزارة الموارد البشرية على صرف راتب يكفي الأسرة أو يقدم المساعدة لها في توفير معيشة كريمة خاصة مع التأثر بالتداعيات الاقتصادية نتيجة للأزمات التي تمر بها المملكة مثل جائحة كورونا، ويأتي راتب الضمان كالتالي:-