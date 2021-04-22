طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة الابتدائية 1442

طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة الابتدائية والتي تستخدم في نقل الطلبة والطالبات الناجحين من جميع الصفوف إلى السنه الدراسية الجديدة، فهي من أهم الخطوات التي يقوم بها قائد المدرسة نهاية كل عام دراسي بعد ظهور نتيجة الاختبارات، وإعلان الناجحين في جميع الإدارات التعليمية، والمدارس وذلك في جميع محافظات المملكة العربية السعودية.

طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة الابتدائية

بعد نهاية كل عام دراسي وظهور نتائج الاختبارات للمرحلة الابتدائية يبدأ أعضاء هيئة التدريس في تصحيح أوراق الإجابة لجميع الطلاب، ثم يتم اعتماد الدرجات النهائية لإعلان النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم في السعودية.

ومن أهم الخطوات التي يقوم بها قائد المدرسة وأعضاء هيئة التدريس من خلال نظام نور هو ترفيع الطلاب، وذلك عن طريق نقل كل طالب ناجح إلى العام الدراسي الجديد، حيث يقدم نظام نور الكثير من الخدمات المختلفة في المسيرة التعليمية سواء كان للطلاب أو المعلمين.

خطوات ترفيع الطلاب في نظام نور المرحلة الابتدائية

يتم ترفيع الطلاب من خلال تسجيل الدخول إلى نظام نور عبر الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى نظام نور التعليمي.

يتم تسجيل دخول مدير المدرسة عبر الحساب الخاص به من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به ورقم الهوية.

الضغط على أيقونة شئون الطلاب واختيار “الطلاب”.

اختيار أيقونة تعيين صفوف الطلاب للعام الدراسي الجديد.

سوف تظهر جميع أسماء الطلاب بداية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس.

يتم الضغط على أيقونة ترفيع الموجودة بجوار الصف الذي يريد المدير ترفيع الطلاب المتواجدين به.

تكرار الخطوة السابقة بداية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الخامس الابتدائي.

خطوات ترفيع الطلاب من الصف السادس الابتدائي إلى المرحلة المتوسطة، وتكون بشكل مختلف عن الخطوات السابقة، من خلال طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة الابتدائية يتم نقل الطلاب الناجحين من الصف الدراسي إلى الصف الدراسي التالي، عن طريق خطوات بسيطة عبر تسجيل الدخول إلى نظام نور، كما يمكن توكيل هذه المهام إلى الموظف المختص، حتى يتم نقل الطالب إلى العام الجديد، وهي من أشهر الخدمات الإلكترونية المتوفرة خلال المملكة العربية السعودية، وتابعة إلى وزارة التعليم السعودي وتوفر الكثير من الوقت.