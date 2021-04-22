نظام نور 1442 برقم الهوية استعلام نتائج الطلاب الترم الثاني

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد استظهار نتائج الطلاب لجميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية عبر نظام نور 1442 برقم الهوية، وذلك بعد انتهاء تأدية الاختبارات في جميع المدارس عبر المنصات الإلكترونية ومنصة مدرستي، وذلك بعدما أوضحت الوزارة أن إجازة آخر العام تبدأ رسميًا من اليوم الخميس الموافق 22 أبريل 2021، عقب انتهاء الامتحانات والدوام للمعلمين والإداريين، بالتوازي مع عمليات التصحيح التي تُجرى فور انتهاء كل اختبار، لذا سيتم استظهار النتيجة سريعًا فور اعتمادها من قبل الوزير، الذي ثَّمن نجاح المنظومة الافتراضية هذا العام في تحقيق جميع أهداف ونتائج الوزارة في توصيل المناهج للطلبة، فضلاً عن أداء التقييمات والاختبارات على أكمل وجه، وأخيرًا ستقبل رصد ونشر النتائج.

استعلام نتائج الطلاب عبر noor

تُتيح بوابة نور الإلكترونية التي تُعد المنصة الشاملة المتكاملة لوزارة التعليم السعودية، الحصول على عدد من الخدمات والميزات لجميع أفراد وعناصر المنظومة التعليمية في المملكة، بدءًا من الطالب وولي الأمر من خلال توفير المناهج والتقييمات واستظهار النتائج وتقديمات الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، مرورًا بالمعلمين وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بهم من إجازات وترقيات وتظلمات، انتهاءً بـ المديرين والمسؤولين التي تمكنهم من التواصل مع السابق ذكرهم وإضافة التوصيات ونشر التقارير والقرارات العمومية وغيرها، والآن الآن بصدد الاستعداد لاستظهار جميع النتائج للترم الثاني للعام الجاري 1442 هـ.

نظام نور 1442 برقم الهوية

أما عن خطوات الحصول على نتائج الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية المختلفة (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، عبر بوابة نظام نور 1442 برقم الهوية، فيمكنكم الحصول عليها من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول في المنصة من خلال الرابط التالي: https://noor.moe.gov.sa .

. تسجيل اسم المستخدم.

كتابة كلمة السر.

ادخل رمز التحقق المرئي.

اضغط على تسجيل الدخول.

ستظهر لك صفحة النتائج اختر السنة الدراسية والمرحلة.

ادخل رقم الهوية أو السجل المدني أول الجلوس حسب المطلوب.

اضغط استظهار أو عرض.

سيتم تحويلك إلى صفحة النتيجة الخاصة بك.

كما يمكنك أيضًا طباعة النتيجة إلكترونية عبر التوصيل على طابعة، ويمكنك التنقل لمرحلة دراسية أخرى وطباعتها كمستند رسمي فيما بعد.