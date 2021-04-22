أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عامر سعد كلشات

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عامر سعد كلشاتبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو اللجنة الدائمة الشيخ عامر سعد كلشات رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المهرة، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي.

وأشاد الشيخ صادق بمسيرة الفقيد ومواقفه الوطنية ضد المحتل السعودي وأدواته وأدواره المشهودة في تعزيز الدور الإيجابي لقبيلته تجاه القضايا الوطنية ونهجه في خدمة السلم الاجتماعي عبر إصلاح ذات البين والمساهمة بمعالجة القضايا ذات الطابع الاجتماعي في محيطه القبلي وعلى مستوى المحافظة والوطن.

ونوه بإسهامات الفقيد وتفانيه وإخلاصه كواحد من قيادات المؤتمر الفاعلة والنشطة والمشهود لها بالمواقف الوطنية والتنظيمية بمحافظة المهرة.

واعتبر رحيله خسارة كبيرة لمحافظة المهرة وأهلها والوطن عامة، كما خسر المؤتمر واحداً من أبرز قياداته الكفوءة والمخلصة.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لنجل الفقيد سعد بن عامر كلشات وإخوانه وآل كلشات وجميع قيادات وأعضاء المؤتمر وأبناء محافظة المهرة الوفية كافة في هذا المصاب..

مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “..