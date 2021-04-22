حملة "100 مليون وجبة" تنجح بتحقيق هدفها في 10 أيام

بعد 10 أيام فقط، نجحت حملة 100 مليون وجبة، التي أطلقها نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتوزيع الطعام خلال شهر رمضان في 30 دولة بقارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، في جمع 100 مليون درهم من التبرعات تعادل 100 مليون وجبة، محققة بذلك هدفها في ثلث المدة الزمنية المقررة.

ورغم تحقيق أهدافها بالكامل، بتوفير 100 مليون وجبة للمحتاجين والفئات المستهدفة في الدول التي تغطيها، تستمر حملة 100 مليون وجبة في تمكين فاعلي الخير من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات وأفراد المجتمع، من الوصول بتبرعاتهم ومساهماتهم النقدية إلى آفاق إنسانية وإغاثية وجغرافية أرحب في أنحاء العالم، من دون تمييز، وفق ما ذكرت وكالة وام.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن قبل بداية شهر رمضان بيومين، عن إطلاق حملة "100 مليون وجبة"، تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بهدف "تمكين المحسنين وأهل الخير من الأفراد والمؤسسات والشركات داخل دولة الإمارات وخارجها من التبرع، لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفئات الأقل دخلا في 30 دولة.

ويتم ذلك بالتعاون مع كل من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية والإغاثية في الدول التي تغطيها الحملة في القارات الأربع.

ويتم إيصال الطرود الغذائية القابلة للتخزين للمستفيدين من أفراد وعائلات مباشرة إلى أماكن سكنهم أو مواقع تواجدهم، عبر شركاء الحملة من بنوك الطعام ومنظمات المجتمع المدني المحلية.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، محمد القرقاوي، أن نجاح حملة 100 مليون وجبة في تحقيق هدفها بعد 10 أيام من إطلاقها، "يترجم القيم الإنسانية لمجتمع دولة الإمارات بكافة فئاته ومؤسساته في العطاء والتراحم والمساهمة الفاعلة في دعم مبادرات العمل الخيري التي تطلقها وتنفذها الدولة لدعم المحتاجين حول العالم".

وأضاف أن "إقبال المحسنين وأهل الخير من الأفراد والشركات والمؤسسات على المساهمة في الحملة.. يؤكد تحول العمل الخيري المنظم والممنهج والمستدام إلى ثقافة مجتمعية شاملة في دولة الإمارات".

وأشار إلى تسجيل حملة 100 مليون وجبة 185 ألف متبرع ومساهم في الحملة حتى الآن، مبينا أن 12 بنك طعام ومؤسسات خيرية إماراتية وبرنامج الأغذية العالمي، شركاء في التوزيع في 30 دولة.

وتابع معاليه أن المساهمين بتبرعاتهم النقدية في حملة 100 مليون وجبة شكلوا معاً شبكة أمان لتقديم العون والإغاثة وتوفير الدعم الغذائي للفئات الأقل قدرة في الدول التي تغطيها الحملة، وذلك بعدما نجحت الحملة في توسيع نطاقها إلى آفاق جغرافية أوسع ما مكن أهل الخير والإحسان من الأفراد والمؤسسات من الوصول بتبرعاتهم إلى فضاءات إنسانية وإغاثية أرحب.

وبالتزامن مع نجاحها في تحقيق حراك مجتمعي شامل، كانت حملة 100 مليون وجبة قد باشرت بالفعل عمليات توزيع الطرود الغذائية على الفئات المستهدفة من الأسر المتعففة والأقل دخلا والأيتام والأرامل واللاجئين وسكان المخيمات، وذلك بالتعاون مع الشركاء العالميين والإقليميين والمحليين للحملة.

كما تنسق الحملة مع "برنامج الأغذية العالمي" لتوزيع 20 بالمائة من الطرود الغذائية في مخيمات اللجوء والنزوح في كل من فلسطين والأردن وبنغلادش.