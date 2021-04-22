عاجل.. الإمارات تعلق جميع الرحلات القادمة من الهند بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الطيران الإماراتية، عن تعليق جميع الرحلات الجوية للناقلات الإماراتية والأجنبية القادمة من جمهورية الهند، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أشارت الهيئة فى بيان أصدرته اليوم، أنه يشترط على القادمين من الهند عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم فى تلك الدول لا تقل عن 14 يوماً لكى يسمح لهم بدخول الدولة، وذلك اعتباراً من الساعة 23:59 من يوم السبت الموافق 24 أبريل 2021 ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين.

وأكدت الهيئة استثناء رعايا دولة الإمارات والبعثات الدبلوماسية بين البلدين والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية من هذا القرار على أن يتم إلزامهم بالإجراءات الوقائية التى تشمل حجر لمدة 10 أيام وفحص PCR فى المطار وكذلك فى اليومين الرابع والثامن من دخول الدولة، وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة والتى تحمل QR Code .

وقالت الهيئة :"إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتقييم الوضع الوبائى فى جمهورية الهند الصديقة وفى إطار التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج الدولة التى تراقب تطورات الأوضاع بشكل مستمر للمحافظة على أمن وسلامة الطيران المدنى".