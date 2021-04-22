مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية يجرى مشاورات سياسية مع سلوفاكيا

جدة - نرمين السيد - عُقدت فى القاهرة، بمقر وزارة الخارجية اليوم الخميس، جولة مشاورات سياسية بين مصر وسلوفاكيا برئاسة السفير بدر عبد العاطى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير "رومان بوزيك" مدير إدارة الشرق الأوسط بالخارجية السلوفاكية، وذلك بمشاركة السفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان، والسفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، والسفير باسم خليل سفير جمهورية مصر العربية فى براتيسلافا، والسفير وائل حامد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول شمال ووسط أوروبا.





وأشار السفير بدر عبد العاطى إلى تطلع مصر لتعزيز العلاقات بين البلديّن على مختلف الأصعدة، وخاصةً تبادل الزيارات عالية المستوى، وإجراء المشاورات بين الدولتيّن بصورة دورية فى الموضوعات الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الاهتمام المُشترك، وكذا تطلع مصر لتطوير التعاون مع سلوفاكيا فى مجالات التعاون الزراعي، والاستزراع السمكى، وبناء القدرات، والطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم الشركات الناشئة، والنقل.

كما استعرض الجانب المصرى الفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز التعاون فى المجالات التجارية والاستثمارية والخدمية، وذلك فى ضوء التطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى، والجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات، وكذلك الفرص الاستثمارية الجيدة التى توفرها المشروعات القومية الجديدة الجارى تنفيذها فى محور قناة السويس، وموقع مصر كبوابة للاستثمار فى إفريقيا، وإمكانية تصدير المنتجات إلى أسواق ثالثة تتمتع فيها مصر بإعفاءات للتجارة الحرة فى العالمين الإفريقى والعربى.

كما تم التطرق إلى التداعيات السلبية التى خلفتها جائحة "كورونا"، وكذا الجهود التى قامت بها مصر فى هذا الصدد لاحتواء هذه الأزمة، بل ونجاحها بشكل كبير فى تحقيق التوزان بين تطبيق الإجراءات الاحترازية والدفع قُدماً نحو عودة النشاط الاقتصادي، مما جعل مصر فى مقدمة دول العالم من حيث تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة.

من جانبه، أكد المسؤول السلوفاكى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر بما يعكس العلاقات السياسية المتميزة بين البلديّن، وتطلعه لعقد لقاءات رفيعة المستوى سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار قمة مجموعة "الفيشجراد" التى ستترأسها المجر ابتداءً من شهر يوليو 2021. كما أشار المسؤول السلوفاكى إلى كون مصر الوجهة السياحية المفضلة للمواطنين السلوفاكيين، مشيراً إلى تطلعه لزيادة أعداد السائحين السلوفاكيين إلى مصر خلال الفترة القادمة.

شهدت المباحثات أيضاً تبادلاً للرؤى حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، حيث حرص الجانب السلوفاكى على التعرف على رؤية مصر لمجمل الأوضاع فى القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وقد استعرض السفير شريف عيسى الأوضاع فى القارة الإفريقية وفرص تطوير التعاون الثلاثى فى القارة، فضلاً عن مستجدات الموقف المصرى من سد النهضة فى ظل الثوابت المصرية برفض الإجراءات الأحادية وأهمية التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، مشيراً إلى جولة وزير الخارجية فى إفريقيا.

من جانب آخر، استعرض السفير أسامة شلتوت الدور المصرى فى دعم السودان وجنوب السودان. وتناول ممثلو القطاعات الأخرى مُجمل الأوضاع فى ليبيا، وسوريا وفلسطين، كما تم تناول جهود مصر فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وقد أعرب الجانب السلوفاكى عن تقديره لجهود مصر فى المنطقة، معرباً عن أهمية مواصلة التنسيق لتحقيق تسوية سياسية لهذه الأزمات فى أقرب وقت.