موسكو تتهم الناتو بتنفيذ نشاطات استفزازية فى البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى، تواصل نشاطاتها الاستفزازية فى منطقة البحر الأسود، حسبما أفات قناة "روسيا اليوم".





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