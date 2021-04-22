روسيا تعلن سحب قواتها من الحدود الأوكرانية  

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرخي شويغو، اليوم الخميس، عن سحب القوات الروسية من على الحدود مع أوكرانيا وكريميا.

وقال شويغو: "تم تحقيق أهداف التدريبات وأمرنا الجنود بالعودة إلى قواعدهم اعتبارًا من 23 أبريل".

وكانت أوكرانيا دعت حلفاءها الغربيين لاتخاذ إجراءات ضد روسيا "لمنعها من العمل العسكري ضد كييف" جاء ذلك حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في تصريح لوكالة "رويترز"، أمس الأربعاء: "لا توجد لدي أي معلومات حول أن قرار إطلاق عملية عسكرية ضد أوكرانيا قد اتخذ، والأمر قد يتطور بأي اتجاه الآن".

وتابع: "ولذلك فإن رد فعل موحدا من قبل الغرب مهم جدا الآن" لمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من اتخاذ مثل هذا القرار.

وأضاف كوليبا أن كييف طلبت من الولايات المتحدة تقديم معدات إلكترونية لمواجهة القدرات الروسية، وكذلك دعت وزراء الخارجية الأوروبيين إلى دراسة استبعاد روسيا من نظام SWIFT للتعاملات المالية ضمن حزمة عقوبات اقتصادية ستفرض في حال أي تصعيد.

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