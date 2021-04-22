تشكيل النصر أمام فولاد المتوقع في دوري أبطال أسيا الجمعة القادمة 23 أبريل

تشكيل النصر أمام فولاد، تقام مباراة هامة ومرتقبة تنتظرها جماهير النصر السعودي أمام فولاد خوزستان الإيراني، وذلك لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أسيا، يسعى العالمي لحسم اللقاء لصالحه والحصول على نقاط المباراة الثلاث، واستمرار تربع العالمي على صدارة المجموعة، بينما يسعى فولاد خوزستان الإيراني في انتزاع الصدارة من العالمي، والحصول على نقاط المباراة الثلاث والتربع على صدارة المجموعة وقلب الطاولة على النصر خصوصاً بعد فوز السد على الوحدات وأصبح رصيده 4 نقاط، وفيما يلي نستعرض تشكيل النصر المتوقع أمام فولاد، وموعد المباراة والقنوات الناقلة ومعلق المباراة.

تشكيل النصر أمام فولاد

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للعالمي مينيز بتشكيل مكون من.

حراسة المرمى:- براد جونز.

خط الدفاع:- سلطان الغانم – عبد الإله العامري – عبد الله مادو – عبد الرحمن عبيد.

خط الوسط:- علي الحسن – عبد المجيد الصلهيم – بيتروس – نور الدين أمرابط.

خط الهجوم:- عبد الفتاح عسيري – عبد الرزاق حمد الله.

موعد مباراة النصر وفولاد

يلتق النصر ضد فولاد في دوري أبطال أسيا، على استاد مرسول بارك يوم الجمعة 23 أبريل، وذلك حسب التوقيتات التالية:

21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والأردن والعراق وفلسطين.

20:00:- الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

22:00:- الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

19:00:- السابعة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

لم تحصل أي قناة عربية من القنوات العربية الرياضية المعروفة، حقوق بث مباريات دوري أبطال أسيا 2021، وستنقل المباراة المنتظرة على تطبيق GSA live الإلكترونية، ويعلق على المباراة المعلق المتميز حماد العنزي.

المباراة النصر السعودي – فولاد خوزستان الإيراني البطولة دوري أبطال أسيا – الجولة الرابعة من دور المجموعات الموعد والتوقيت الجمعة 23 أبريل – الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة الملعب مرسول بارك القنوات الناقلة تطبيق GSA live

بطاقة مباراة النصر وفولاد