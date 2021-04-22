LINK نتائج الشهادات نظام نور 1442 برقم الهوية للإستعلام عن النتائج للطلاب ومعرفة اشعار درجات الفصل

قامت بعض المصادر السعودية بالإعلان عن اقتراب ظهور نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية المختلفة، وقالت المصادر إنه من المتوقع ظهور النتائج خلال الأيام القليلة القادمة، فحتى الآن يتم تجميع ورصد الدرجات، وبمجرد إعلانها سيصبح بإمكان أي طالب معرفة الدرجات الخاصة به باستخدام رقم هويته، لذا زادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة بهدف الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور 1442 برقم الهوية للفصل الدراسي الثاني، وهذا هو موضوع مقالنا.

نظام نور

إن نظام نور هو أحد أشهر الأنظمة التعليمية على الإنترنت، والتي تخص المملكة العربية السعودية، ويتيح نظام نور لجميع الطلاب في كافة أنحاء المملكة إمكانية الاستعلام عن درجات الاختبارات. ويتم ذلك باستخدام رقم الهوية فقط؛ مما يعني الخصوصية التامة لكل طالب، ويتيح النظام أيضًا لجميع الطلاب إمكانية متابعة الدروس أولاً بأول، بالإضافة إلى واجبات منزلية يتم تكليف الطالب بأدائها.

كما يتيح هذا النظام أيضًا لأولياء أمور الطلاب إمكانية متابعة مستويات أبنائهم الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، قد أعلنت بعض المصادر المسؤولة من داخل وزارة التربية والتعليم السعودية أن النتائج التي يبحث عنها كثير من الطلاب ستكون مُتاحةً للجميع خلال ساعات قليلة، ويمكن الاستعلام عن نتائج نظام نور بكل سهولة فقدْ أعلنت المصادر أن النتائج بالفعل تمت مراجعتها، ويتبقى فقط إعلانها.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور 1442 برقم الهوية

كما ذكرنا أن من أهم مميزات نظام نور أنه يتيح للطالب القدرة على الاستعلام عن نتائج اختباراته بسرية وبخصوصية تامتين. فهو لا يسمح بالاستعلام سوي باستخدام رقم الهوية؛ وبالتالي لا يستطيع أحد الاستهلاك عن النتيجة غير الطالب نفسه.

يستطيع الطالب الاستعلام عن نتيجه من خلال اتباع الخطوات التالية: