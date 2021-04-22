موعد نتائج الثالث متوسط 2021 بمحافظات العراق وتنبيهات وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث متوسط 2021 في العراق تتيحها وزارة التربية العراقية عبر الموقع الرسمي iq-results، وأكد وزير التربية الدكتور علي حميد مخلف، أن العملية التعليمية قائمة في إطار اتخاذ كافة الاحتياطات حفاظاً علي حياة الطلاب، وكل ما عليكم هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما ستتوفر نتائج الصف السادس الاعدادي للنصف الثاني من العام الحالي بعد نهاية فترة اختباراتهم، ونترككم الآن مع أخر أخبار نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق.

أصبح أكثر ما يهم الطالب العراقي في الفترة الحالية هو التعرف علي نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط المنتهية، ولهذا سنتابع معكم أخر تطوراتها وموعدها، وكيفية الاستعلام عنها من خلال موقع ناجح نتائج ثالث متوسط 2021 بكل سهولة.

نتائج الثالث متوسط 2021 العراق

بدأت اختبارات الصف الثالث المتوسط ٢٠٢١ بالعراق، ويتم توفير النتائج عبر موقع ناجح للنتائج، وكذلك موقع نتائجنا الصف الثالث متوسط للفصل الثاني، بالإضافة إلي أن التربية تحدد ضوابط تنقل طلبة الصفوف المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي) للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي، حيث أعلنت وزارة التربية عن ضوابط تنقل طلبة الصفوف المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي) للنصف الثاني من العام الدراسي 2020 – 2021.

جاء ضمن النصف السابق، أن نقل الطلبة بين المديريات العامة للتربية يتم بعد تقديم ما يثبت نقل محل سكن الطالب هو وبقية إفراد عائلته بغض النظر عن واقع الطالب فيما يخص النجاح أو الإكمال، وكذلك يتم نقل الطلبة داخل المديرية في حال نجاح الطالب او اكماله (في امتحانات نصف السنة بدرس او درسين)، علي أن يتم منع طلبة المدارس المسائية من الانتقال للمدارس الصباحية، ويتم منع المدارس الحكومية من نقل الطلبة للأهلية.

وزارة التربية العراقية 2021

نتائج الثالث متوسط ٢٠٢١ موقع نتائجنا يحصل عليه خلال نزوله علي الفور من الوزارة، ولم تحدد الوزارة أي موعد جديد لصدور النتيجة، لكن ستعلم السومرية نيوز نتائج الصف الثالث متوسط وكذلك نتائج السادس الإعدادي 2021 في العراق فور صدورها، وسنتابع معكم آخر التطورات، ويجب عليكم الالتزام بالمتابعة وفور بداية إعلان الموعد من وزير التربية الدكتور علي مخلف ستعرفون متي تنزل.