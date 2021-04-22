تسجيل طلب مساعدة بموقع الوليد بن طلال الخيري للمساعدات الإنسانية

تسجيل طلب مساعدة بموقع الوليد بن طلال الخيري, أصبح من التسجيلات الهامة لدي بعض الفئات العمرية من المواطنين والوافدين في جميع مدن محافظات المملكة العربية السعودية، فهناك الكثير الأسر الفقيرة والأسر محدودة الدخل وكذلك بعض من الأسر التي تأثرت بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي أثر بالسلب علي الحالة الاقتصادية للجميع خلال الفترات السابقة، لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التسجيل في البرنامج الخيري للأمير وليد بن طلال الذي يقدم خدماته مجاناً لجميع الأسر المستحقة، وتحدد مؤسسة الوليد بن طلال عدة أهداف من هذه المعونات ومنها المساهمة في تحسين مستوي الأسر الأكثر احتياجاً وتعاني من مشاكل اجتماعية مثل عدم وجود سكن أو سيارة وغيرها من المساعدات العينية، بالإضافة إلى مساعدة الدولة وتفعيل الدور الاجتماعي من أجل مساعدة المواطنين، ونوضح لكم طريقة تسجيل طلب مساعدة بموقع الوليد بن طلال الخيري.

موقع الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية

مساعدات موقع الوليد بن طلال الخيري

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية تضع بعض الشروط الخاصة للمواطنين الحصول علي المساعدات التي تقدمها المؤسسة، ويتم التسجيل في موقع الوليد بن طلال الذي يوفر عدة وحدات سكنية أو الفوز بسيارات, ولكن يجب توافر شروط التسجيل لجميع المستفيدين من البرنامج:

ألا يزيد راتب الشخص الراغب في الحصول علي مساعدة من برنامج الوليد الخيري عن 3 ألاف ريال سعودي.

يجب ألا يمتلك الشخص أي ملكيات خاصة مثل سكن شخصي أو أي سيارة خاصة أيضاً حتي يتم الموافقة علي طلب المساعدة من برنامج مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

أن يقوم كل شخص بكتابة تعهد شخصي علي نفسه يفيد بعدم التصرف في الجائزة التي تم الحصول عليها سواء من خلال البيع أو الإيجار الشهري.

رقم الاتصال بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

مؤسسة الأمير الوليد بن طلال الخيرية تحرص علي الرد علي جميع الاستفسارات التي تخص المواطنين الراغبين في الحصول علي مساعدات الأمير وليد بن طلال، ويتم الاتصال بمؤسسة الوليد الخيرية علي هذا الرقم 966112110000، ويتم التواصل للاستفسار علي مدار ساعات العمل الرسمية من خلال فريق مختص من مسئولي خدمة العملاء.

كيفية التسجيل في المساعدات الخيرية للوليد بن طلال