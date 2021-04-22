شخصية محمد رمضان في فرى فاير أقوى لعبة على الموبايل

شخصية محمد رمضان في فرى فاير في يوم الأربعاء تم تغطية برج خليفة بصورة كبيرة للفنان المصري محمد رمضان وذلك للتعبير عن انضمامه للعبة العالمية فرى فاير وقد أوضحت منصة جارينا عن اختيارها لهذا الفنان المصري للانضمام لهذه اللعبة وهذا عن طريق وضع صورته ويتم إذاعة مقطع فيديو لشخصية هذا الفنان داخل هذه اللعبة على برج خليفة بمدينة دبي.

شخصية محمد رمضان في فرى فاير

وقد تم إطلاق اسم مارو على شخصية محمد رمضان وتم إعلان هذا عن طريق موقع (مينا إف إن) وسوف تكون هذه الشخصية موجودة في اللعبة.

محمد رمضان أحد الفنانين المصريين الذي حصل على شهرة عالية من أعماله وفي يوم الأربعاء تم وضع صوره لمحمد رمضان على برج خليفة الموجود في مدينة دبي وهذا دليل على انضمام محمد رمضان داخل لعبة فرى فاير العالمية.

تصريح منصة جارينا لاختيار محمد رمضان

وقد قامت منصة (جارينا) الرقمية عن التوضيح أنه تم اختيار النجم المصري محمد رمضان للاشتراك في لعبة فرى فاير العالمية وهذا عن طريق وضع صورته داخل هذه اللعبة ويتم إذاعة مقطع فيديو لشخصية محمد رمضان في هذه اللعبة على برج خليفة بمدينة دبي.

وقد قامت منصة جارينا بإعداد مائدة إفطار وحفل استقبال في أكبر فنادق دبي وتم إذاعة هذا الحفل على الهواء وتم مشاهدته عن طريق إذاعته وبثه على برج خليفة وشاهده جميع الحاضرين.

وقد أعلنت المنصة أيضاً أن جميع اللاعبين في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط يستطيعون اللعب عن طريق شخصية محمد رمضان في اللعبة مارو وهذا يكون اعتباراً من يوم الجمعة 16 أبريل الجاري وسوف يستطيعون اللعب بهذه الشخصية مجاناً لمدة شهر كامل.

وقد نقل الموقع عن شخصية محمد رمضان في فرى فاير أن محمد رمضان يقول أنه يسعد أنه يتعاون مع الشركة العالمية ومع لعبة فرى فاير وأنه يحمد الله على أنه أول شخصية عربية يشترك في هذه اللعبة العالمية وأنه قد عبر أن له الشرف أن يكون من أحد أفراد عائلة فري فاير ويطلق شخصيته الخاصة مارو.