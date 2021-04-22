هنا الاستعلام عن نتائج نظام نور للطلاب noor.moe.gov.sa باسم المستخدم ورمز التحقق

لم يعد بالأمر الصعب الآن اجراء استعلام الكتروني عن نتائج نظام نور للطلاب حيث يتم ذلك من خلال خطوات بسيطة، ويمكنكم معرفة نتائج نظام نور بكل سهولة عن طريق النت، حيث أن وزارة التعليم السعودية تستخدم بوابة نظام نور للتعرف على نتائج الطلاب بكل سهولة، ونستعرض رابط النتائج مع التوضيح التفصيلي لطريقة الاستعلام حتى يسهل على الجميع التعرف على النتائج، حيث أن نظام نور من المواقع المعروفة حاليًا والجميع يبحث عنها في جوجل، والجميع من الطلاب والآباء يحاولون دائمًا الاستعلام عن نتائج الطلاب من نظام نور المركزي، ويتم البحث عن رابط نتائج نظام نور برقم الهوية فقط والموقع في تزاحم دائم لمعرفة النتائج، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج نظام نور للطلاب الحاصلين من خلال ولي أمرهم للاستعلام عن النتيجة من خلال نظام نور برقم الهوية، ويمكن للطالب معرفة نتيجته من خلال رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية وتعمل الوزارة دائمًا على التطور المستمر للتسهيل على الطلاب والارتقاء به.

مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية.

يوفر نظام خدمات أسهل في أي وقت وفي أي مكان.

توفير الإحصاءات والتقارير ومؤشرات الأداء الرئيسية حول التعليم.

توفير مستوى أفضل وجودة أفضل على مستوى المدرسة والمنطقة التعليمية بل على مستوى المملكة.

يساهم نظام نور للإدارة التعليمية في إنعاش المدارس السعودية، وكذلك التخطيط للأفضل.

يعد نظام نور أحد أكبر الأنظمة للإدارة التعليمية المنتشرة في المملكة؛ لتقديم العديد من الخدمات نحو تحسين التعليم.

تم تصميم نظام نور لزيادة الكفاءة العملية التعليمية، وكذلك زيادة كفاءة الإداريين والمعلمين.

وصل نظام نور إلى جميع المدارس وقام بتقديم خدمات التعليم الأساسية، وتوافر البيانات حول الأنشطة التعليمية، وتقديم الخدمات الإلكترونية الأساسية.

اهداف نظام نورالاستعلام عن نتائج نظام نور

يمكن التعرف على جميع نتائج المراحل والصفوف التعليمية المختلفة سواء للطلاب أو الطالبات بكل سهولة.

الدخول على رابط نظام نور التعليمي.

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

يمكن للطلاب والأسر الاستعلام عن نتائج نظام نور من خلال الموقع عبر العديد من الأساليب والوسائل التي يوفرها نظام نور، حيث يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع نظام نور ويستخدم فقط رقم الهوية الوطنية الخاصة به، ويقوم بإدخال رمز التحقق وهو الرمز الرقمي في صفحة التسجيل والمكون من 4 أرقام، ثم يقوم بالضغط على تسجيل الدخول في الصفحة.