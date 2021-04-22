السودان يعلن إلغاء قرارات إنشاء سدى دال وكجبار على النيل

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك خلال لقاء حمدوك بالمواطنين أمام النصب التذكارى لشهداء كجبار بمنطقة كدنتكار، فى الفعالية التى نظمتها اللجنة العليا لمناهضة سد كجبار بالقطاع الجنوبى بمناسبة الذكرى الثانية لثورة ديسمبر وإحياءً لذكرى شهداء الثورة السودانية المجيدة. وأكد رئيس الوزراء أن كل المشاريع الكبرى على النيل يجب أن تخصع لدراسات اقتصادية واجتماعية وبيئية، وأن تشرك فيها المجتمعات المحلية بحيث تكون شريكاً أصيلاً فى القرار وفى الاستفادة من عوائد المشروع.

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