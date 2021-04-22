الملك سلمان: السعودية ستستضيف قمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر هذا العام

جدة - نرمين السيد - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب منهجية شاملة تراعى مختلف الظروف التنموية حول العالم، وأن الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخى يكمن فى رفع مستوى التعاون الدولى، حسبما أفادت قناة "العربية".





وأوضح العاهل السعودى، فى كلمته خلال قمة المناخ العالمية الافتراضية، "نود بدايةً أن نتقدم بالشكر للرئيس بايدن على عقد هذه القمة لمواجهة ظاهرة التغير المناخى التى تهدد الحياة على كوكب الأرض، ولا تقف عند حدود وطنية، فالغاية هى التنمية المستدامة ويتطلب تحقيقها منهجيةً شاملةً تراعى مختلف الظروف التنموية حول العالم".

"أطلقنا وفق رؤية المملكة 2030 حزمة من الاستراتيجيات والتشريعات، مثل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومشاريع الطاقة النظيفة؛ بهدف الوصول إلى قدرة إنتاج 50% من احتياجات المملكة بحلول عام 2030م".

ولفت الملك سلمان إلى أن رفع مستوى التعاون الدولى هو الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخى، وقمنا خلال رئاستنا لمجموعة العشرين العام الماضى بدفع تبنى مفاهيم الاقتصاد الدائرى للكربون، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضى وحماية الشُّعَب المُرجانية.

وأكد الملك سلمان أن مبادرتى السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر حصلتا على تأييد المجتمع الدولى، موضحا "سنعمل مع الشركاء لتحقيق أهدافهما من خلال استضافتنا منتدىً لمبادرة السعودية الخضراء وقمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر فى هذا العام، وأخيراً نود أن نؤكد على اهتمامنا والتزامنا بالتعاون لمكافحة التغير المناخى لإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة".

وكشف أن السعودية ستستضيف قمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر هذا العام، قال: "هدفنا الاعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة 50% بحلول 2030".

وأعلن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، مؤخراً عن مبادرتى السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية فى المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة فى المنطقة بالإضافة إلى العديد من المبادرات النوعية.