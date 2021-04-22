تضامنا مع التشيك.. سلوفاكيا تعلن عن ترحيل 3 دبلوماسيين روس

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلوفاكيا، اليوم الخميس، عن ترحيل ثلاثة دبلوماسيين روس من أراضيها، تضامنا مع جمهورية التشيك فى أزمتها الدبلوماسية الحالية مع موسكو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





ويأتى ذلك فى أعقاب إعلان وزير الخارجية التشيكى ياكوب كولجانيك أن بلاده قررت خفض عدد الموظفين فى السفارة الروسية فى براج حتى مستوى التمثيل الدبلوماسى فى السفارة التشيكية بموسكو، ما يعنى تقليص طاقم السفارة الروسية بعدة أضعاف. وجاء هذا القرار على خلفية الأزمة الدبلوماسية الحادة التى اندلعت بين الدولتين فى وقت سابق من الشهر الجارى بعد طرد براج 18 دبلوماسيا روسيا من أراضيها بدعوى تورط الاستخبارات الروسية فى الانفجار الذى هز عام 2014 مستودع أسلحة فى بلدة فربيتيتسى التشيكية، فيما ردت روسيا بترحيل 20 دبلوماسيا تشيكيا.

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