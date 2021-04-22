روسيا تستدعى سفير التشيك عقب قرارها تقليص طاقم سفارة موسكو

جدة - نرمين السيد - وصل السفير التشيكى لدى موسكو، فيتيزلاف بيفونكا، إلى مقر الخارجية الروسية، فى أعقاب استدعائه على خلفية إعلان بلاده عن خفض عدد الموظفين فى السفارة الروسية فى براغ بشكل حاد.





وغادر السفير التشيكى لاحقا مقر الوزارة ورفض التعليق للصحفيين على فحوى مشاوراته هناك، مؤكدا أنه سيواصل عمله فى موسكو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". وقال الدبلوماسى إنه يتوقع عقد اجتماعات جديدة مع الجانب الروسى من أجل حل المشاكل القائمة، لكن تسويتها ستستغرق كثيرا من الوقت. فى غضون ذلك، شددت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أثناء موجز صحفى اليوم الخميس على أن الحكومة التشيكية بقرارها الأخير "سلكت سبيل تدمير العلاقات" الثنائية، مضيفة: "ردنا سيأتى سريعا".

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