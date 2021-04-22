نظام نور رابط للاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني 2021 برقم الهوية الوطنية

نظام نور التعليمي يزداد البحث الآن من قبل طلاب المرحلة الابتدائية وأولياء أمورهم، بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إعلان النتائج الخاصة بهم اليوم الخميس بعد فترة الدوام الرسمي، لذا ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم تفعيل الموقع للدخول برقم الهوية الوطنية ومعرفة النتائج الخاصة بهم، وكانت المملكة بأمر سامي من خادم الحرمين الشرفين قد قررت تقديم الاختبارات للفصل الدراسي الثاني، والانتهاء من كافة الاختبارات للمراحل الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وكانت البداية بالمرحلة الابتدائية في الاختبارات واليوم نتيجة المرحلة، لذا يوجد بحث مكثف عبر رابط نور الرسمي، للإطلاع على النتائج إلكترونياً بكل سهولة في دقائق معدودة توفيراً للوقت والمجهود، وخلال الساعات القليلة القادمة سوف يفعل الموقع، ويكون جاهز لاستقبال الطلاب لمعرفة النتيجة.

الدخول على رابط نظام نور التعليمي الرسمي .

. تسجيل رقم الهوية الوطنية لولي الأمر ورمز التحقق.

الدخول على نتائج المرحلة الابتدائية.

الضغط على استعلام سوف تظهر تفاصيل النتيجة.

نظام نور نتائج المرحلة الابتدائية 2021نتائج المرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني 1442

يتم تقديم كافة الخدمات لمنسوبي وزارة التعليم السعودية عبر رابط النظام من الإطلاع على نتائج الطلاب، والتقديم في الروضات والصف الأول الابتدائي كما يمكن لولي الأمر متابعة أبنائه في المدرسة عبر نظام نور التعليمي، ويمكن النظام المعلمين من التفاعل مع الطلاب وأولياء أمورهم من خلال التواصل عبر المنظومة، مما يسهل على الطلاب من الاستعلام عن أي شيء في الدروس في أي وقت مع المعلمين.

استعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية عبر نظام نور

تسعى وزارة التعليم في المملكة في الأخذ بكل والوسائل التكنولوجية، لتيسير العملية التعليمية بعد تفشي وباء كوفيد 19، وأصبح التعليم عن بعد هو الحل الوحيد لإستكمال الطلاب دراستهم، حفاظاً عليهم من الإصابة بالوباء والمملكة في طليعة الدول التي تحرص على سلامة طلابها، لذا جعلت كافة إجراءات التعليم عن طريق الإنترنت بداية من التسجيل لدخول الاختبارات حتى إعلان النتيجة.

وزارة التعليم السعودية

من أهم الوزارات في الحكومة السعودية فهي المسئولة عن خلق جيل متعلم على أحدث الطرق العالمية، التي تأخذ بالتفكير والبرمجة وعالم الإبداع وليس كما كان التعليم سابقاً يعتمد على التلقين، وذالك طبقاً للرؤية الإستراتيجية للمملكة 2030 والتي تهدف إلي النهوض بكل قطاعات المملكة، وفي طليعة هذه القطاعات هو قطاع التعليم الذي يقود الأمم إلي التقدم والرقي.