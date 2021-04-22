الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل 2021 عبر الموقع الرسمي

الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي – اليوم الخميس 22 أبريل، يبحث الكثير من المصريين عن كيفية تسديد فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل إلكترونيا، حيث أصبح ترند مصر على الموقع العالمي جوجل، كما تم الإعلان من قبل الشركة المصرية للاتصالات على أنها وضعت ميزة جديدة لكل العملاء، وهي إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل 2021 بالولوج للبوابة الإلكترونية الرسمية للشركة.

التاكيد على إلزامية تسديد فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل 2021

تؤكد شركات الاتصالات المصرية أن الخدمة الجديدة استحدثت من أجل تجنب الفوضى والازدحام والتدافع أمام الوكالات التابعة للشركة في جميع محافظات مصر، وكذلك من أجل الوقاية والالتزام بالإجراءات الاحترازية الرامية للحد من فيروس كورونا في ظل ارتفاع وتزايد أعداد الإصابات في جمهورية مصر العربية، كما نوهت الشركة المصرية على أنه يجب تسديد فاتورة التليفون الأرضي في الفترة المحددة وكل عميل لا يسدد سوف سوف تقطع الحرارة عن هاتفه الأرضي، وفي حالة قطع الخدمة عن العميل الذي لا يدفع الفاتورة، فإنه لا يستطيع إجراء أي اتصال أو الاستفادة من الإنترنت.

رابط الإستعلام عن فاتورة شهر إبريل 2021

يمكن للعملاء الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل من خلال ثلاثة خطوات وجاءت كالآتي: