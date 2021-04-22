أخبار اليمن : خروقات بالحديدة وغارات على مأرب وصعدة

دوت الخليج -

خروقات بالحديدة وغارات على مأرب وصعدة

واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق الحديدة، وشن الطيران 21 غارة على محافظتي مأرب وصعدة خلال الـ24 ساعة الماضية. خروقات بالحديدة وغارات على مأرب وصعدةواصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق الحديدة، وشن الطيران 21 غارة على محافظتي مأرب وصعدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 143 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و23 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 324 قذيفة و107 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة. وشملت الخروقات ست غارات لطيران تجسسي على حيس وتحليق عشر طائرات تجسسية في أجواء كيلو 16 وحيس والجبلية والتحيتا. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية شدا، وأربع غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة. وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان 15 غارة على شرق هيلان بمديرية صرواح وغارة على مديرية مدغل.

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