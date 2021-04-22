وفاة الكاتب المصري المخضرم مصطفى محرم

توفي الكاتب والسيناريست المصري المخضرم، مصطفى محرم، الخميس، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة منذ أيام، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية مصرية.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة، الجمعة، في مسجد "السيدة نفيسة" بعد صلاة الظهر.

وكان حسين، نجل مصطفى محرم، قد أعلن عبر حسابه على موقع فيسبوك قبل أيام، أن والده تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، مطالبا الناس بالدعاء له بالشفاء.

وترك السيناريست الراحل محرك بصمته في عالم الفن العربي، من خلال أعمال فارقة كتبها للسينما، من أبرزها أفلام "الحب وحده لا يكفي"، و"وكالة البلح"، و"الحب فوق هضبة الهرم"، و"السكاكيني"، وغيرها.

وفي الدراما، شهدت الكثير من الأعمال التي قدمها نجاحا ساحقا في الوطن العربي، مثل مسلسلات "لن أعيش في جلباب أبي"، و"رد قلبي"، و"عائلة الحاج متولي"، و"العطار والسبع بنات"، و"ريا وسكينة"، و"زهرة وأزواجها الخمسة".