وسط انهيار الدولة.. جرائم الثأر تعود إلى ترويع اللبنانيين

لوحظ في لبنان، مؤخرا، ارتفاع مهول في عدد جرائم القتل وعودة عادة الثأر القديمة إلى الواجهة، وسط تراخ أمني، بينما ترزح البلاد تحت أسوأ انهيار اقتصادي واجتماعي.

ويستفيق اللبنانيون يومياً على أخبار جرائم قتل ارتكبت من أجل الثأر، فينتقل صداها من منطقة إلى أخرى، حتى أضحت تروع الناس وتزيد فقدانهم للأمان.

آخر حلقة من مسلسل الجرائم كانت صباح الخميس، حين قام شاب بإطلاق النار من سلاح حربي على مواطن آخر، عند مفترق بلدة تل عباس الغربي في عكّار شمالي لبنان.

وأدت الطلقة إلى إصابة بليغة لدى الضحية، جعلته يرقد بين الحياة والموت، وهذه الجريمة شبيهة بما وقع في الأيام القليلة الماضية، عندما راح عدد اللبنانيين ضحية لجرائم، سواء في ضاحية بيروت الجنوبية أو في مدينة بعلبك ومحافظة الهرمل أو عكار شمالاً، وفي مناطق لبنانية مختلفة.

عودة الثأر

ويرى خبير علم الاجتماع، إبراهيم توفيق، في تصريح لموقع "سكاي نيو عربية "، أن سبب الارتفاع الحالي في معدلات الجرائم ناجمٌ عن عوامل الاقتصاد وعدم الاستقرار السياسي، ثم أشار إلى دور التراخي الأمني الذي أعقب محاولة الشعب اللبناني الثورة في الشارع ضد الواقع السياسي، "هناك من استغل كل هذه الظروف لتنفيذ أعمال إجرامية، مما أدَّى إلى ارتفاع معدلات جرائم القتل وجرائم أخرى مثل سرقة السيارات".

غياب هيبة الدولة

وقال رئيس بلدية مدينة بعلبك السابق، غالب ياغي، في تصريح لموقع" دوت الخليج "، إنه من الطبيعي أن تتفشى مثل هذه الجرائم التي عادت الى الواجهة "بكل أسف، بسبب فقدان هيبة الدولة، لا بل غياب المعنيين بحماية المواطن داخل الدولة وتقاعسهم عن القيام بدورهم ".

وتوقع ياغي " تنامي الانفلات والفوضى أكثر فأكثر، في حال استمر الوضع على حاله، خصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى التنمية الإدارية والبشرية والاهتمام مثل محافظة البقاع الشمالي؛ بعلبك والهرمل وجوارها، ومناطق عكار شمالي لبنان". وتساءل "هل المقصود هو ترك الناس يتولون حماية انفسهم بأنفسهم فيلجأ كل مواطن وبلدة إلى الأمن الذاتي؟ وأعرب عن أمله في أن يقوم كل طرف بعمله.

من زاوية علم النفس

وقال الباحث المختص في علم النفس العلاجي، نقولا رزق، في تصريح لموقع "دوت الخليج"، إن موضوع الثأر يتعلق بالشخصية نفسها، لأن علم النفس ينظر إليه من خلال البعد التربوي والثقافة الاجتماعية، إضافة إلى الظروف الشخصية التي يمر بها الإنسان.

وخلص الباحث إلى أنه في حال "اجتمعت هذه الجوانب بصورة سلبية، فهي تدفع الشخص ليثأر من قضية ما حصلت معه، متصوراً أن ذلك من حقه ".

وأضاف رزق "المجتمعات التي تنفلت فيها صورة السلطة وتغيب هيبتها، يضطر فيها الشخص إلى الدفاع عن نفسه بأساليب مختلفة، ناهيك عن الضغوط النفسية التي يمر بها لبنان مع فقدان شبكة الأمان على المستوى الصحي والمادي والمجتمعي والتربوي والأمني".

وأوضح أن هذه الأمور تجعل المواطن اللبناني يفتقد دور الجهات المسؤولة الغائبة، فيبادر البعض إلى التصرف، وفق ثقافتهم الشخصية واستناداً لبعض الموروثات الاجتماعية التي قد تلعب دوراً كبيراً في مثل هذه الحالات".

وشدد الباحث على أهمية المرجعيتين الأمنية والقضائية، لأن مخالفة القوانين باتت لا تلقى حساباً، وهذا الوضع يدفع البعض إلى إطلاق العنان لأنفسهم والقيام بتصرفات يرونها ضرورية للمحافظة على ذواتهم وعلى محيطهم الاجتماعي".

وأردف أن هذا الأمر يحصل أحيانا "بطريقة عشائرية كي يظهر أولئك الأشخاص (المنتقمون) قوتهم في مجتمعهم ومحيطهم الضيق، فتعود قيمة أخذ الثار".

وأضاف أن هذا الفعل يأتي بمثابة رد فعل سريع على جريمة سابقة من دون خوف، فيبعث الأخذ بالثأر في نفس مرتكب الجريمة نوعاً من الإحساس بالقوة والرجولة".

ما الحل؟

يرى رزق في ختام حديثه أن " الحل يجب أن يرتكز على أمرين؛ أولهما إعطاء الدور الأساسي للتربية في المجتمع والعائلة، من خلال رؤية مجتمعية مدنية تحفظ حقوق الناس، وهذا يتطلب المزيد من الوقت، لكنه يعد الركيزة الأساسية على المدى المنظور.

أما من ناحية ثانية، فالمسؤولية ملقاة على عاتق القوى الأمنية والقضائية والمرجعيات الدينية، حتى تقوم بدورها في أسرع وقت ممكن لمعاقبة المذنب، وفق الأصول والقوانين النافذة.

ودعا الباحث المسؤولين إلى القيام بدورهم قبل فوات الأوان من دون مسايرة وتراخ وتهاون، ودون تدخل ووساطات تعيق تحقيق العدالة لكي يشعر المواطن أن حقه مضمون فلا يسعى الى أخذ حقه بيده.