بوتين : مستعدون لاستقبال الرئيس الأوكرانى فى موسكو

جدة - نرمين السيد - وأعرب بوتين خلال اجتماع عقده اليوم الخميس فى موسكو، مع الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، عن أسف روسيا إزاء "الكثير من الخطوات التى اتخذت لتدمير العلاقات" بينها وأوكرانيا، مضيفا: "لكن إذا رغب الرئيس زيلينسكى فى إعادة بناء هذه العلاقات فإن ذلك لا يستدعى سوى الترحيب من جانبنا".
وقال: "السؤال: ما الذى نريد مناقشته فى هذا اللقاء؟ إن كان الحديث سيطال قضايا دونباس، فيتعين على القيادة الأوكرانية بالدرجة الأولى لقاء قادة جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، قبل مناقشة هذه القضايا مع ممثلين عن دولة ثالثة وهى روسيا فى هذه الحالة".
وتابع: "وفى حال سيركز الحديث على سبل تطوير العلاقات الثنائية، فإننا مستعدون لاستقبال الرئيس الأوكرانى فى موسكو بأى وقت يلائمه".
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