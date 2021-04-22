قرض متناهي الصغر وبدون فوائد للمواطنين يصل إلى 50 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية، حيث يقدم البنك تمويل اجتماعي متناهي الصغر للمواطنين يستهدف أصحاب الحرف والمهن لتمكينهم من ممارسة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الشخصي، ويحقق برنامج التمويل متناهي الصغر الذي ينبثق من برامج تمويل الأسر المنتجة أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء علي الفقر، و القضاء التام علي الجوع، وتفعيل العمل اللائق ورفع النمو الاقتصادي والكفاءة الصناعية والابتكارية، ويتم تمويل العملاء طالبي هذا المنتج التمويلي من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبدون رسوم أو فوائد.

قرض متناهي الصغر وبدون فوائد بنك التنمية الاجتماعية

الشروط الرئيسية الواجب توافرها في العميل للتأكد من قبوله في التسجيل في القرض متناهي الصغر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية تشمل أن يكون العميل مواطن أو مواطنة سعودية أو أم لأبناء سعوديين بشرط أن تكون لديها إقامة نظامية , ويجب أن يكون العميل قادرا علي العمل وإدارته وأن يلتزم بممارسة العمل بنفسه في المشروع ولا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام، يجب أيضا أن يكون مقر إقامة العميل الدائمة في نطاق عمل الجهة المتعاونة أو الجمعية الأهلية مع ضرورة اجتيازه للمقابلة الشخصية وان تكون حالته الائتمانية جيدة وان يلتزم بشروط الجهات المتعاونة “الجمعيات أو المؤسسات الأهلية” , ويصل مبلغ التمويل متناهي الصغر إلى خمسون ألف ريال سعودي.

متطلبات الحصول على تمويل متناهي الصغر

وتتمثل المتطلبات الأساسية للحصول علي القرض متناهي الصغر من بنك التنمية الاجتماعية، في تجهيز المستندات الخاصة بصورة الهوية الوطنية واثبات العنوان الوطني ورقم الهاتف الجوال المسجل في أبشر ورقم حساب الآيبان الخاص بالعميل، ويمكن التقدم بطلب القرض متناهي الصغر من بنك التنمية الاجتماعية عن طريق التسجيل في المنصة الوطنية للأسر المنتجة، ثم اختيار شريك التمويل من الجمعيات الأهلية الذي تقدم التمويل في المنطقة القريبة من مكان إقامة العميل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك عبر تمويل متناهي الصغر بنك التنمية الاجتماعية.

بالاضافة إلى القرض متناهي الصغر فان البنك يقدم مجموعة كبيرة وشاملة من المنتجات التمويلية الاجتماعية التي تناسب كل شرائح وفئات المجتمع مثل تمويل الزواج وتمويل كنف وتمويل الترميم وتمويل الأسرة وتمويل آهل بالاضافة إلى تمويل السيارات والخريجين، وأيضا يقدم بنك التنمية الاجتماعية برامج تمويلية خاصة للمنشآت والأعمال تتضمن مجموعة متنوعة من المنتجات التي تناسب كل القطاعات، ويقدم البنك أيضا برنامج تمويلي لدعم العمل الحر للمواطنين يسمى قرض نفاذ مع رسوم إدارية رمزية.