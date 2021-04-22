عروض بنك الإنماء للتمويل الشخصي بأطول فترة سداد

عروض بنك الإنماء للتمويل الشخصي تعد من أفضل الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء من داخل المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر بنك الإنماء أحد أشهر البنوك ويسعى البنك أن يلبي احتياجات العملاء من خلال توفير التمويل الشخصي بنك الإنماء وكذلك التمويل العقاري بنك الإنماء لتلبية متطلبات واحتياجات العملاء من خلال صيغ تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تمويل السيارات بنك الإنماء وأيضًا خدمة تقسيط خدمة التعليم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض بنك الإنماء للتمويل الشخصي.

عروض بنك الإنماء للتمويل الشخصي

يقوم البنك من خلال عروض بنك الإنماء للتمويل الشخصي بتقديم تمويل الأسهم ومن ثم إعادة بيعها للعميل بنسبة ربح معلومة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويسهل ذلك على العملاء الحصول على التمويلات النقدية التي يحتاجونها لتوفير متطلباتهم الضرورية.

مزايا التمويل الشخصي بنك الإنماء

هناك العديد من المزايا التي يحصل عليها العميل بمجرد الحصول على التمويل الشخصي وهي:

يمكن للعميل الحصول على موافقة فورية للحصول على التمويل.

يمكن للعميل اختيار الأسهم المراد شرائها من ضمن مجموعة كبيرة من الأسهم المجازة من الهيئة الشرعية.

يمكن الحصول على تمويل يصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

لا يحتاج المتقدم لتوفير كفيل.

يمكن سداد التمويل لفترات طويلة تصل إلى 60 شهرًا.

رسوم إدارة ضئيلة للغاية بقيمة 1% من قيمة التمويل أو 5000 ريال أيهما أقل.

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف الإنماء عبر الإنترنت.

ثم بعدها يتم التوجه إلى أيقونة خدمات الأفراد ومنها يتم اختيار كلمة التمويل الشخصي.

بالنزول لأسفل الصفحة يتم الضغط على مربع تقدم بطلبك الآن.

يتم فتح صفحة جديدة يطلب من خلالها الموقع من العميل كتابة بعض المعلومات الشخصية الهامة كالاسم ورقم الهوية والعمر وجهة العمل، وكذلك الراتب الشهري.

يطلب أيضًا الموقع تحديد موعد مناسب يتم التواصل فيه مع العميل من قبل البنك.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات يتم الضغط على كلمة إرسال وسوف يتم مراجعة الطلب المقدم من البنك ومن ثم يتم إعادة الاتصال بالعميل مرة أخري.

طريقة الحصول على تمويل شخصي بنك الإنماء