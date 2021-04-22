نظام نور لمعرفة نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442

انتهي طلاب المرحلة الإبتدائية من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني ويستمر طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية في أداء اختباراتهم التي انطلقت يوم السادس من شهر رمضان وتستمر حتي تبدأ إجازة كلاً من المرحلة المتوسطة والثانوية يوم السابع عشر من الشهر الكريم حيث يتم أداء الاختبارات من خلال التعليم عن بعد عبر المنصة الإلكترونية مدرستي كما تم أيضاً في اختبارات الفصل الدراسي الأول وذلك بسبب انتشار وباء كوفيد 19، وكانت وزارة التعليم بالمملكة قد ذكرت أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور التعرف على نتائج الاختبارات عبر نظام نور من خلال مجموعة من الخطوات سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

نظام نور التعليمي بالمملكة

هو نظام تعليمي أضافته وزارة التعليم بالمملكة لدعم نظام التعليم عن بعد وذلك بعد تفشي الوباء ويتيح هذا النظام للطلاب وأولياء الأمور من التعرف على نتائج الاختبارات الشهرية والنهائية ويمكن أولياء الأمور من تسجيل الطلاب الجدد بالمراحل التعليمية إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة لتسجيلهم ويساعد المعلمين أيضاً في متابعة ورصد درجات الطلاب بكل سهولة وفي أقل وقت كما يوفر النظام العديد من المعلومات الخاصة بالمعلمين والمعلمات وحركة التنقلات ويقدم أيضاً العديد من الخدمات الإلكترونية الأخري التي توفر الوقت والجهد للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

نظام نور لمعرفة نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

قالت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أنه فور الإنتهاء من الاختبارات يتم تجميع ورصد الدرجات وإعلان النتائج عبر نظام نور ومع انتهاء اختبارات المرحلة الإبتدائية واقتراب انتهاء الاختبارات للمرحلة المتوسطة والثانوية ازداد معدل البحث عن كيفية الاستعلام عن النتائج عبر النظام وذلك يتم من خلال الخطوات التالية: