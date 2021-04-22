النجم المصري محمد هنيدي يعلن عن ظهوره الأول في لعبة ببجي موبايل 2021

تسعى دائماً لعبة ببجي موبايل على التطور والاختلاف لكي لا يمل منها اللاعبين، ولذلك احتفلت بمشاركة الفنان المصري الشهير محمد هنيدي في هذه اللعبة، وذلك من أجل أجواء مرحة وترفيهية وإدخال السعادة على اللاعبين، فقد تم تأسيس حزمة صوتية بصوت هنيدي، ويقوم اللاعبين باستخدامها من خلال الاتفاق مع اللاعبين الآخرين باستخدام هذا الصوت والنظام، ويعتبر صوت مميز ومختلف عن أي فنان آخر، ويعتبر خبر انضمام هنيدي للعبة أمر مبهج لجميع اللاعبين على الرغم من أنه لفترة محددة فقط.

النجم محمد هنيدي في لعبة ببجي 2021

قام النجم المصري محمد هنيدي من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر بالإعلان عن ظهوره في لعبة ببجي موبايل لعام 2021، وقد تفاجئ الكثيرون بهذا الخبر، وكان حديث السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، وأصبح تريند على الفور، وعلى الرغم من أن مدة انضمامه قليلة إلا أنه سبب سعادة وبهجة لجميع اللاعبين، وسوف يظهر هنيدي مع مجموعة من أشهر وأفضل اللاعبين على مستوى الشرق الأوسط في بث مباشر، وفور التعرف على تفاصيله سوف يتم الإعلان عنه على الفور.

محمد هنيدي ولعبة ببجي 2021

قد شارك الفنان محمد هنيدي على صفحته الرسمية على كلاً من موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر مع جمهوره ما يلي: (انتظروني في يوم 16 أبريل 2021 الموافق يوم 4 رمضان 1442 شيء ما قادم سوف يغير التاريخ للأبد)، وكان هذا عبارة عن إثارة وتشويق كبير للجمهور، ويرغب الجميع في معرفه ما يقصد الفنان المعروف محمد هنيدي، وبعد ذلك أعلن عن انضمامه إلى اللعبة وقد فرح الجميع بهذا الخبر، ومن الجدير ذكره أن اللعبة تهتم بالتعاقد مع المشاهير لزيادة الإقبال عليها فقد شارك بها الفنان المصري محمد رمضان من قبل أيضاً.