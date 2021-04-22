أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني محمد البطاح

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني محمد البطاحبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس النواب محمد هاشم طاهر البطاح بعد مسيرة برلمانية ووطنية حافلة بالعطاء.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لنجل الفقيد عبدالله محمد هاشم البطاح وبقية أفراد الاسرة وكافة آل البطاح بمديرية العدين محافظة إب بهذا المصاب الجلل.

وأشاد الشيخ صادق بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية ونشاطه البرلماني، علاوة على جهوده في إطار محيطه الاجتماعي في إصلاح ذات البين، مؤكداً أن رحيل البطاح خسارة للوطن بصورة عامة والمجال البرلماني.

مبتهلاً في ختام البرقية إلى المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون".