السودان: عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يهدد سلامة المنشآت المائية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، دعا وزير الرى السودانى، إلى تعزيز آلية التفاوض وتوسيع مظلة الوسطاء بخصوص أزمة سد النهضة. كما دعا وزير الرى السودانى الاتحاد الأوروبى إلى دعم موقف بلاده فى ملف سد النهضة.

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