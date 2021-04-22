الرئاسة التونسية: الأمن القومى المصرى ركيزة أساسية للأمن القومى العربى

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس 22 أفريل 2021 بقصر قرطاج، وزير الخارجية سامح شكرى، الذى كان محمّلا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من الرئيس عبد الفتاح السيسى تتعلّق بملفّ سدّ النهضة.





وحسبما أفادت الرئاسة التونسية، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، أعرب قيس سعيد، خلال اللقاء، عن حرص تونس القوى على مزيد تطوير أواصر الأخوة مع مصر والارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة المتينة إلى أعلى المستويات وفق رؤى جديدة وبروح مشتركة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من الاستقرار والنماء.

كما أكّد سعيد على وقوف تونس الثابت إلى جانب مصر فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلّ تفاوضى وعادل لملف سدّ النهضة بما يحفظ الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل، مذكرا، فى السياق، بأن الأمن القومى المصرى ركيزة أساسية للأمن القومى العربى.

ومن جانبه، أعرب سامح شكرى عن تشرفه بلقاء رئيس تونس وإبلاغه تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى واعتزازه بنتائج زيارته الأخيرة إلى مصر وحرصه على مواصلة العمل المشترك فى كل المجالات.

كما أفاد وزير الخارجية بأن زيارته إلى تونس تندرج فى إطار جولة إفريقية، وبأنه أطلع رئيس الدولة على آخر تطورات ملف سدّ النهضة وعلى الجهود التى تبذلها بلاده لبلوغ اتفاق عادل ومنصف وقانونى.