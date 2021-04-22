- 1/2
- 2/2
وحسبما أفادت الرئاسة التونسية، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، أعرب قيس سعيد، خلال اللقاء، عن حرص تونس القوى على مزيد تطوير أواصر الأخوة مع مصر والارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة المتينة إلى أعلى المستويات وفق رؤى جديدة وبروح مشتركة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من الاستقرار والنماء.
كما أكّد سعيد على وقوف تونس الثابت إلى جانب مصر فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلّ تفاوضى وعادل لملف سدّ النهضة بما يحفظ الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل، مذكرا، فى السياق، بأن الأمن القومى المصرى ركيزة أساسية للأمن القومى العربى.
ومن جانبه، أعرب سامح شكرى عن تشرفه بلقاء رئيس تونس وإبلاغه تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى واعتزازه بنتائج زيارته الأخيرة إلى مصر وحرصه على مواصلة العمل المشترك فى كل المجالات.
كما أفاد وزير الخارجية بأن زيارته إلى تونس تندرج فى إطار جولة إفريقية، وبأنه أطلع رئيس الدولة على آخر تطورات ملف سدّ النهضة وعلى الجهود التى تبذلها بلاده لبلوغ اتفاق عادل ومنصف وقانونى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئاسة التونسية: الأمن القومى المصرى ركيزة أساسية للأمن القومى العربى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.