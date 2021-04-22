خطوات استعلام المساعدة المقطوعة 1442 وزارة الموارد البشرية وشروط صرفها

خطوات استعلام المساعدة المقطوعة 1442 ، ازدادت مؤخرًا عمليات البحث عبر موقع جوجل من أجل معرفة مواعيد صرف المساعدة المقطوعة وكيفية الاستعلام عنها من أجل صرف الدعم الذي تقدمه المملكة للعديد من الفئات المستحقة بالدعم، ذلك لأن المملكة تسعى دائمًا إلى تقليل الفارق بين الطبقات الاجتماعية وتوفير حياة اجتماعية كريمة لكافة المتواجدين بداخلها، وخاصة بعد أن فرضت المزيد من الضرائب الإضافية لتعديل اقتصاد المملكة وفقًا لرؤيتها الجديدة 2030.

خطوات استعلام المساعدة المقطوعة 1442

حددت وزارة الموارد البشرية المسؤولة عن صرف المساعدة المقطوعة عدد من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على الدعم والتي من بينها :

ألا يقل عمر الشخص المتقدم للحصول عن الدعم عن 35 عام عند تقديم الطلب.

لابد ألا يقل الدخل الشهري الخاص بالشخص المقدم الطلب عن 8650 ريال سعودي لرب الأسرة، ولكان الشخص الأعزب يجب ألا تزيد قيمة الدخل عن 3000 ريال سعودي.

يشترط ألا يمتلك الشخص المتقدم أي أملاك خاصة به كالأراضي أو المزارع.

يجب ألا يكون الشخص المتقدم لديه أي سجل تجاري في وزارة العمل السعودية، أو أي مزرعة خاصة وأي أماكن تعطي له دخلًا.

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية، وألا يكون مستفيدًا من أي من البرامج الأخرى التي تقدمها الوزارة لمحدودي الدخل.

لابد ألا يكون الشخص المتقدم حاصل على أي مساعدة في نفس السنة داخل المملكة.

لابد أن يكون الشخص من الأسر محدودة الدخل أو أصحاب معاش التضامن الاجتماعي والأرامل.

رابط الإستعلام عن مقطوعة الضمان

يمكن لكافة الأفراد المتواجدين في المملكة من مستفيدي الضمان الاجتماعي التعرف على المساعدة المقطوعة وذلك عن طريق رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريق إتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على الاستعلام عن المساعدات المقطوعة.

كتابة رقم السجل المدني الخاص بالمستخدم.

إدخال رمز التحقق المتواجد في الصورة للتحقق البشري.

الضغط على عرض لتظهر كافة البيانات الخاصة بالمستفيد ومواعيد صرف الضمان.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه ليس هناك موعد رسمي يتم من خلال صرف المساعدة المقطوعة، حيث يتم صرفها من خلال الوزارة حسب ما تراه مناسب، ويتم الإبلاغ للمستفيدين بموعد إيداع الصرف في حسابات المستفيدين قبل إيداعها مباشرة، ولكن إلى الآن ليس هناك أي أنباء مؤكدة عن توقيت صرف المساعدة.