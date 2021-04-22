مواعيد إعلان نتائج نور للطلاب برقم الهوية فقط للمتوسطة وباقي المراحل.. رابط نظام نور تسجيل دخول

تتزامن مع بداية عطلة الطلاب في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في المملكة العربية السعودية يبحث الطلاب وأولياء الأمور في المراحل الثلاثة عن مواعيد إعلان نتائج نور للطلاب برقم الهوية ، وتبقى على انتهاء الاختبار للمرحلتين المتوسطة والثانوية أسبوع فقط وسيتم الإعلان بعدها عن نتائج نظام نور الهوية=== برمز التحقق فقط، ومن خلال هذا التقرير نتعرف على موعد صدور النتائج إضافة إلى رابط الحصول عليها من خلال عدة خطوات سهلة.

مواعيد إعلان نتائج نور للطلاب في المملكة

في وقت سابق من الآن أكدت وزارة التعليم السعودية أن نتائج الاختبارات النهائية الابتدائية والمتوسطة والثانوية ستصدر قريبا، وبالتحديد في السابع عشر من رمضان 2021 على أن يتم إدراج النتائج تدريجيا على موقع نور الإلكتروني، ويستطيع أولياء الأمور استخراج نتائج أبنائهم في المرحلة الابتدائية عبر حسابهم الرسمي على نور، مؤكدة على أن النتائج ستصدر قريبا وبنسبة كبيرة، كما ذكرنا في السابع عشر من رمضان والموافق اليوم 29 نيسان أبريل 2021.

تعرف على رابط دخول نظام نور التعليمي بالمملكة

تعتبر منصة نور أحد المنصات ذات الأهمية الكبيرة في المملكة، وذلك لما تقدمه من خدمات لملايين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، حيث يمكن الحصول على عدة خدمات من خلال موقعها الرسمي الالكتروني، ومن أبرز هذه الخدمات المقدمة هي نتائج نور بالهوية الوطنية ، وكذلك تسجيل الطالب الجديد في المرحلة الابتدائية في الصف الأول والتي تشمل جميع الطلاب سواء كانوا من دول مجلس التعاون الخليجي أو من السعودية من المواطنين أو من المقيمين الأجانب في جميع أنواع المدارس الأهلية والعالمية والحكومية.

أولا نقوم بالدخول بشكل مباشر إلى رابط نظام نور ثم نقوم في وضع رقم السجل المدني أو رقم الهوية للطالب الخانة الثانية توضع كلمة المرور محفوظة سابقا وبعدها اضغط على كلمة تسجيل دخول التوجه إلى الشاشة الرئيسية وبعدها التوجه إلى تقارير ومن ثم إلى الفصل الدراسي بعدها الدخول إلى الإدارة التعليمية وكتابة اسم المدرسة والصف الدراسي بعدها يتم تحديد القسم وبعدها الفصل الدراسي الثاني الآن كل ما عليكم هو الضغط على كلمة=== أو يكون في البحر=== بعدها اشعار الفصل الدراسي والعلامات المحصلة ولكن في حال وجود ضغط على الموقع ستعيدون العملية عدة مرات.

كيف أحصل على نتائج نظام نور بالسجل المدني

رابط منصة مدرستي والاختبارات النهائية

يمكن عمل الاختبارات النهائية 1442 عبر منصة مدرستي ، ويمكن الدخول إلى رابط المنصة التعليمية مدرستي من أجل حل الاختبارات النهائية والأسئلة فيها، تجدر الإشارة إلى أن بداية إجازة الطلاب تبدأ في السابع عشر من رمضان الحالي التي تعد بمثابة عيد الفطر للطلبة يذكر بأن عدد الطلاب في جميع المراحل التعليمية تجاوز مليون طالب وطالبة في عموم مناطق ومدن المملكة.